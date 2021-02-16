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Тема дняЗадержали чиновника мэрии Новосибирска. За что?

Ваш двор завален снегом? Машины и такси застревают? 3 простых шага, как заставить ленивую УК всё почистить

Ваш двор завален снегом? Машины и такси застревают? 3 простых шага, как заставить ленивую УК всё почистить

Новосибирск превратился в город-сугроб — и хуже всего ситуация во дворах

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Дойти до подъезда или доехать до придомовой <nobr class="_">парковки —</nobr> настоящее испытание<br>

Дойти до подъезда или доехать до придомовой парковки — настоящее испытание

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Новосибирские дворы утопают в сугробах из-за нерасторопности УК

Снегопады и температурные качели — когда на улице то -30 градусов, то нулевая температура — усложнили жизнь новосибирцам. Многочасовые пробки, выросшие цены на такси и маленький транспортный коллапс почти в каждом дворе. И если понятно, кого ругать за нечищеные дороги (привет, мэр Локоть!), то с внутридворовыми проездами ситуация другая. Кто виноват, что в вашем дворе ни пройти ни проехать? И куда пожаловаться, чтобы территорию перед подъездами почистили до асфальта? Рассказываем в карточках.

1

Кто должен убирать снег во дворе?

Если на придомовой территории повсюду сугробы и глубокая колея, то ругать следует организацию, которая отвечает за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это УК, ТСЖ или ЖСК.

Кстати, туда же следует жаловаться, если на крыше вашего дома скопился снег. Управляющая компания (или кооператив) пришлет рабочих, которые почистят кровлю до наступления оттепели и уберегут жителей верхних этажей от весенних потопов.

Узнать название и контактные телефоны своей управляющей компании можно на сайте «Реформа ЖКХ» — просто вбейте в поисковую строку город, улицу и номер дома.

2

Двор не почищен. Что делать?

Вот так выглядят некоторые дворы в центре Новосибирска

Вот так выглядят некоторые дворы в центре Новосибирска

По нормативам Госстроя № 170, после сильных снегопадов снег должен быть убран с придомовой территории в течение 12 часов. А во время сильной метели и непогоды снег должны чистить каждые три часа Как это происходит на практике — можно зайти наугад в первый попавшийся двор в Новосибирске и посмотреть.

Если вы решили пожаловаться в управляющую компанию (или ТСЖ, ЖСК), то подготовьтесь к разговору. Обязательно нужно узнать и записать, с кем вы общаетесь и его должность в обслуживающей организации. Детально опишите жалобу и узнайте, в какие сроки компания устранит проблему.

Если время прошло, но дороги так и не почистили, то обратитесь в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

— Если управляющая организация не реагирует на заявления, собственник вправе подать письменное обращение в ГЖИ НСО с приложением копии заявления, если заявка передана по телефону — с указанием номера такой заявки, — объяснили в пресс-службе жилинспекции.

3

Двор почистили, но снег свалили на обочину. Кто его должен вывезти?

Типичный новосибирский двор. Дорога вроде почищена, но снег свален в кучу. Весной всё это поплывет

Типичный новосибирский двор. Дорога вроде почищена, но снег свален в кучу. Весной всё это поплывет

Вывоз снега со двора — это дополнительная опция, которая в обязанности УК не входит.

— Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотрен вывоз снега с придомовой территории, — пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Управляющая компания может вывезти снег только на основании решения общего собрания собственников жилого дома. Так что если хотите избавиться от снежных куч, собирайтесь всем домом и голосуйте. Только тут важно соблюсти процедуру — с организацией и проведением такого собрания вам смогут помочь в УК. Только помните, что расходы по вывозу снега лягут на плечи жильцов.

4

Полезные телефоны (сохраните список)

Номера и адреса обслуживающих организаций размещаются на их сайтах или на квиточках, по которым вы оплачиваете жилищно-коммунальные услуги. Вы можете позвонить лично или же написать заявление на адрес электронной почты. При этом нужно убедиться, что обращение зарегистрировано:

  • контактные телефоны управляющих организаций указаны на информационных досках, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен ваш дом;
  • список всех УК можно найти на портале «Мой Новосибирск»;
  • в городскую жилищную инспекцию можно позвонить по телефону: 202-07-57 (сюда можно пожаловаться на бездействие сотрудников УК или ТСЖ);
  • телефон прокуратуры: 210-28-15;
  • телефон ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы): 051 (дополнительный телефон 218-68-88).

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ТСЖУКуборка снега в Новосибирскедорожно-коммунальные службы
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