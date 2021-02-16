Ваш двор завален снегом? Машины и такси застревают? 3 простых шага, как заставить ленивую УК всё почистить

1
Кто должен убирать снег во дворе?
Если на придомовой территории повсюду сугробы и глубокая колея, то ругать следует организацию, которая отвечает за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это УК, ТСЖ или ЖСК.
Кстати, туда же следует жаловаться, если на крыше вашего дома скопился снег. Управляющая компания (или кооператив) пришлет рабочих, которые почистят кровлю до наступления оттепели и уберегут жителей верхних этажей от весенних потопов.
Узнать название и контактные телефоны своей управляющей компании можно на сайте «Реформа ЖКХ» — просто вбейте в поисковую строку город, улицу и номер дома.
2
Двор не почищен. Что делать?
По нормативам Госстроя № 170, после сильных снегопадов снег должен быть убран с придомовой территории в течение
Если вы решили пожаловаться в управляющую компанию (или ТСЖ, ЖСК), то подготовьтесь к разговору. Обязательно нужно узнать и записать, с кем вы общаетесь и его должность в обслуживающей организации. Детально опишите жалобу и узнайте, в какие сроки компания устранит проблему.
Если время прошло, но дороги так и не почистили, то обратитесь в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.
— Если управляющая организация не реагирует на заявления, собственник вправе подать письменное обращение в ГЖИ НСО с приложением копии заявления, если заявка передана
3
Двор почистили, но снег свалили на обочину. Кто его должен вывезти?
Вывоз снега со двора — это дополнительная опция, которая в обязанности УК не входит.
— Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотрен вывоз снега с придомовой
Управляющая компания может вывезти снег только на основании решения общего собрания собственников жилого дома. Так что если хотите избавиться от снежных куч, собирайтесь всем домом и голосуйте. Только тут важно соблюсти
4
Полезные телефоны (сохраните список)
Номера и адреса обслуживающих организаций размещаются на их сайтах или на квиточках, по которым вы оплачиваете жилищно-коммунальные услуги. Вы можете позвонить лично или же написать заявление на адрес электронной почты. При этом нужно убедиться, что обращение зарегистрировано:
- контактные телефоны управляющих организаций указаны на информационных досках, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен ваш дом;
- список всех УК можно найти на портале «Мой Новосибирск»;
- в городскую жилищную инспекцию можно позвонить по телефону:
202-07-57(сюда можно пожаловаться на бездействие сотрудников УК или ТСЖ);
- телефон прокуратуры: 210-28-15;
- телефон ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы): 051 (дополнительный телефон
218-68-88).