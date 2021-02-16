Ваш двор завален снегом? Машины и такси застревают? 3 простых шага, как заставить ленивую УК всё почистить

Если на придомовой территории повсюду сугробы и глубокая колея, то ругать следует организацию, которая отвечает за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это УК, ТСЖ или ЖСК.

Кстати, туда же следует жаловаться, если на крыше вашего дома скопился снег. Управляющая компания (или кооператив) пришлет рабочих, которые почистят кровлю до наступления оттепели и уберегут жителей верхних этажей от весенних потопов.

Узнать название и контактные телефоны своей управляющей компании можно на сайте «Реформа ЖКХ» — просто вбейте в поисковую строку город, улицу и номер дома.

