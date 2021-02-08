Стоят даже на лестнице: во время сильного снегопада новосибирцы столпились на станциях метро

Сегодня НГС подготовил репортаж с заснеженных улиц Новосибирска. Видимость в городе сильно ухудшилась из-за метели — убедитесь сами. При этом синоптики предупреждают, что погода скоро изменится — в город придут морозы до -30 градусов .