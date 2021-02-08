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Стоят даже на лестнице: во время сильного снегопада новосибирцы столпились на станциях метро

У наземного транспорта тоже коллапс: пробки достигли 10 баллов, а цены на такси резко взлетели

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На станциях «Сибирская» и «Золотая Нива» мало свободного места

На станциях «Сибирская» и «Золотая Нива» мало свободного места

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Новосибирцы столпились в метро во время 10-балльных пробок

Сегодня вечером, 8 февраля, из-за сильного снегопада в Новосибирске зафиксировали 10-балльные пробки. В метро наблюдаются огромные толпы, а цены на такси резко выросли.

Показываем, что происходит в городе сейчас.

Сервис 2ГИС оценивает пробки в 10 баллов

Сервис 2ГИС оценивает пробки в 10 баллов

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Заторы образовались на дорогах на правом и левом берегу. Октябрьский и Димитровский мосты, площадь Будагова, Красный проспект, улицы Большевистская, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и другие окрашены в багровый цвет — движение на них сильно затруднено.

Некоторые водители теряют терпение

Некоторые водители теряют терпение

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В метрополитене собралась толпа людей. На станциях и в вагонах мало свободного места. На «Сибирской» в ожидании поезда люди даже стояли на ступенях.

— В вагоне была женщина с маленьким ребенком 3–4 лет. Они не смогли проехать больше одной станции, потому что он сильно расстроился, испугался и заплакал. В вагоне много народу, даже вздохнуть тяжело, — рассказала корреспондент НГС Александра Бруня, которая находилась в метро.

Добраться до эскалатора сквозь такую толпу сложно

Добраться до эскалатора сквозь такую толпу сложно

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При этом в городе повысились цены на такси.

Чтобы доехать от центра правого берега до центра левого, придется заплатить почти <nobr class="_">500 рублей</nobr>

Чтобы доехать от центра правого берега до центра левого, придется заплатить почти 500 рублей

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Дорога от центра города до станции метро «Заельцовская» обойдется дешевле — около <nobr class="_">300 рублей</nobr>

Дорога от центра города до станции метро «Заельцовская» обойдется дешевле — около 300 рублей

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Сегодня НГС подготовил репортаж с заснеженных улиц Новосибирска. Видимость в городе сильно ухудшилась из-за метели — убедитесь сами. При этом синоптики предупреждают, что погода скоро изменится — в город придут морозы до -30 градусов.

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пробкиснегопадтаксидорогиобщественный транспорт
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