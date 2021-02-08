Стоят даже на лестнице: во время сильного снегопада новосибирцы столпились на станциях метро

Новосибирцы столпились в метро во время 10-балльных пробок
Сегодня вечером, 8 февраля, из-за сильного снегопада в Новосибирске зафиксировали 10-балльные пробки. В метро наблюдаются огромные толпы, а цены на такси резко выросли.
Показываем, что происходит в городе сейчас.
Заторы образовались на дорогах на правом и левом берегу. Октябрьский и Димитровский мосты, площадь Будагова, Красный проспект, улицы Большевистская, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и другие окрашены в багровый цвет — движение на них сильно затруднено.
В метрополитене собралась толпа людей. На станциях и в вагонах мало свободного места. На «Сибирской» в ожидании поезда люди даже стояли на ступенях.
— В вагоне была женщина с маленьким ребенком 3–4 лет. Они не смогли проехать больше одной станции, потому что он сильно расстроился, испугался и заплакал. В вагоне много народу, даже вздохнуть тяжело, — рассказала корреспондент НГС Александра Бруня, которая находилась в метро.
При этом в городе повысились цены на такси.
Сегодня НГС подготовил репортаж с заснеженных улиц Новосибирска. Видимость в городе сильно ухудшилась из-за метели — убедитесь сами. При этом синоптики предупреждают, что погода скоро изменится — в город придут морозы до