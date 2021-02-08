В Новосибирске вновь похолодает до -30 градусов после аномально теплой погоды

На прошедших выходных в Новосибирске был побит температурный рекорд.
— Сейчас над нами обширный циклон, который идет со снегом, с оттепелью по всей области с районов северного Казахстана в направлении Новосибирска. Циклон движется очень быстро и сопровождается обильными снегопадами, мокрым снегом с ухудшением видимости. А также метель, позёмок и усиление ветра. Уже завтра циклон будет далеко на северо-востоке, над севером Красноярского края, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
9 февраля в городе облачно, небольшой умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах заносы, местами гололедица. Ночью и днем температура воздуха
— Далее в тыл циклона будет входить арктический воздух с районов Салехарда и Норильска. Будет похолодание.
10 февраля в Новосибирске небольшой снег. Ночью и днем похолодание до
11 февраля в городе ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы усиление мороза до
Новосибирск снова засыпает снегом. Несмотря на то, что сложную погодную ситуацию прогнозировали синоптики, город снова оказался как будто бы не готов к обилию осадков: на дорогах образовались пробки, а в центре города огромные сугробы. Но улицы Новосибирска все-таки чистят — как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.