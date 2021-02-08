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В Новосибирске вновь похолодает до -30 градусов после аномально теплой погоды

А на прошедших выходных был побит теплый температурный рекорд

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В Новосибирске после аномально теплой погоды резко похолодает до -30

В Новосибирске после аномально теплой погоды резко похолодает до -30

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На прошедших выходных в Новосибирске был побит температурный рекорд. 7 февраля на метеостанции в Огурцово зафиксировано +2,2 градуса. Предыдущий рекорд был в 2016 году, тогда столбик термометра поднялся до +0,4 градусов. Синоптики отметили, что уже 11 февраля в городе похолодает до -30 градусов.

— Сейчас над нами обширный циклон, который идет со снегом, с оттепелью по всей области с районов северного Казахстана в направлении Новосибирска. Циклон движется очень быстро и сопровождается обильными снегопадами, мокрым снегом с ухудшением видимости. А также метель, позёмок и усиление ветра. Уже завтра циклон будет далеко на северо-востоке, над севером Красноярского края, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

9 февраля в городе облачно, небольшой умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах заносы, местами гололедица. Ночью и днем температура воздуха -12... -14 градусов с небольшим понижением в течение дня. Ветер северный 8–13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.

— Далее в тыл циклона будет входить арктический воздух с районов Салехарда и Норильска. Будет похолодание. 11 февраля будут прояснения, стихнет ветер, усилится мороз. Этот холодный антициклон будет располагаться над нами в течение нескольких дней до 12 февраля, затем он будет смещаться на Красноярский край, и мы попадем в его западную периферию. И уже будет более теплая воздушная масса, — добавила Марина Виноградова.

10 февраля в Новосибирске небольшой снег. Ночью и днем похолодание до -18... -20 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/сек, ночью местами порывы до 14 м/сек.

11 февраля в городе ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы усиление мороза до -28... -30 градусов. Днем -23... -25 градусов. Ветер северный 3–8 м/сек.

Новосибирск снова засыпает снегом. Несмотря на то, что сложную погодную ситуацию прогнозировали синоптики, город снова оказался как будто бы не готов к обилию осадков: на дорогах образовались пробки, а в центре города огромные сугробы. Но улицы Новосибирска все-таки чистят — как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.

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