В Новосибирске вновь похолодает до -30 градусов после аномально теплой погоды

На прошедших выходных в Новосибирске был побит температурный рекорд. 7 февраля на метеостанции в Огурцово зафиксировано +2,2 градуса . Предыдущий рекорд был в 2016 году, тогда столбик термометра поднялся до +0,4 градусов . Синоптики отметили, что уже 11 февраля в городе похолодает до -30 градусов .

— Сейчас над нами обширный циклон, который идет со снегом, с оттепелью по всей области с районов северного Казахстана в направлении Новосибирска. Циклон движется очень быстро и сопровождается обильными снегопадами, мокрым снегом с ухудшением видимости. А также метель, позёмок и усиление ветра. Уже завтра циклон будет далеко на северо-востоке, над севером Красноярского края, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.