Новосибирцев предупредили об ухудшении видимости и заносах на дорогах

В Новосибирск придет потепление и мокрый снег
Завтра,
— Ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах — снежные заносы, гололедица, повышение температуры воздуха до -
Из-за потепления возможен сход льда и снега с крыш. Руководителям управляющих компаний рекомендуют проверить состояние крыш и при необходимости почистить их.
— Жителям многоквартирных домов также необходимо устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов, — добавили в мэрии.
3 февраля ночью ожидается температура -
4 февраля температура ночью -
5 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью будет
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
А здесь мы публиковали прогноз погоды на февраль — начало месяца обещает быть очень теплым.