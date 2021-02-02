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Новосибирцев предупредили об ухудшении видимости и заносах на дорогах

Также завтра в городе ожидается резкое потепление

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В городе ожидается мокрый снег и метель

В городе ожидается мокрый снег и метель

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В Новосибирск придет потепление и мокрый снег

Завтра, 3 февраля, в Новосибирске ожидаются мокрый снег, метель. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

— Ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах — снежные заносы, гололедица, повышение температуры воздуха до -3... -5 градусов, порывы ветра до 18 м/с, — приводит данные синоптиков мэрия.

Из-за потепления возможен сход льда и снега с крыш. Руководителям управляющих компаний рекомендуют проверить состояние крыш и при необходимости почистить их.

— Жителям многоквартирных домов также необходимо устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов, — добавили в мэрии.

3 февраля ночью ожидается температура -14... -16 градусов, днем -3... -5 градусов, ветер юго-западный, ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица, днем — снежные заносы.

4 февраля температура ночью -9... -11 градусов, днем -6... -8 градусов, ветер ночью юго-западный 6–11 м/с, днем — северо-западный 4–9 м/с. Небольшой снег.

5 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью будет -15... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем -8... -10 градусов, ветер северо-западный с переходом на южный, 3–8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88.

А здесь мы публиковали прогноз погоды на февраль — начало месяца обещает быть очень теплым.

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