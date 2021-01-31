Вернутся морозы или растает весь снег? Прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Начало февраля в Новосибирске будет теплее нормы на
В этом году в январе Новосибирск настигали продолжительные
— Первая декада февраля ожидается аномально теплой — на
Новосибирский гидрометцентр пока не дает долгосрочных прогнозов до конца февраля. Крупные метеорологические центры уже объявили погоду на весь месяц, но их прогнозы разнятся.
Центр «Фобос» дает новосибирцам облачные надежды в прямом смысле этого слова: в феврале горожанам не обещают солнечных дней. Портал отмечает, что в конце первой декады температура воздуха опустится до
Сервис «Яндекс. Погода» обещает, что столбик термометра не будет опускаться ниже
Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым тёплым днём первой декады станет 5 февраля — воздух прогреется до
По данным портала «Погода Mail.ru», в первые дни месяца новосибирцев ждут ясные дни с переменной облачностью. К концу первой недели февраля в город придет потепление до 0 градусов со снегом и метелью. Но на второй недели месяца в Новосибирске резко похолодает до
На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, в начале февраля в Новосибирске на несколько дней установится тёплая погода, которую на второй неделе в город сменят морозы до
Согласно порталу Gismeteo, столбик термометра в первых числах февраля начнет уверенно расти с отметки
Самый «теплый» прогноз дает портал «Ну и погода». По информации сервиса, холодным будет только вторая неделя февраля — температура днем не поднимется выше
Американская компания AccuWeather со штаб-квартирой в Пенсильвании дает холодные прогноз на 20-е числа февраля. По мнению синоптиков, средняя температура в этот период остановится на отметке
В январе этого года, когда были морозы, НГС вел онлайн-трансляции и рассказывали о том, как новосибирцы лихо проводили время в морозные каникулы: купались в ледяной проруби, ходили по городу в шортах, ели мороженое и устраивали дубак-челлендж. Больше фото смотрите тут.