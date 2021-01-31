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Вернутся морозы или растает весь снег? Прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Изучаем, что наобещали синоптики и крупные метеорологические центры

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Новосибирцев ждет еще один зимний месяц

Новосибирцев ждет еще один зимний месяц

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Начало февраля в Новосибирске будет теплее нормы на 1–2 градуса

В этом году в январе Новосибирск настигали продолжительные 40-градусные морозы, а затем резкое потепление до -4 градусов. Синоптики считают, что начало февраля будет очень теплым, но также стоит ожидать температурных перепадов. НГС изучил прогнозы на февраль и узнал, каким будет последний месяц зимы.

— Первая декада февраля ожидается аномально теплой — на 1–2 градуса теплее нормы, осадки ожидаются в большинство дней первой декады. Во время второй и третьей декад сохранится неустойчивый характер температуры с колебаниями, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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Новосибирский гидрометцентр пока не дает долгосрочных прогнозов до конца февраля. Крупные метеорологические центры уже объявили погоду на весь месяц, но их прогнозы разнятся.

Центр «Фобос» дает новосибирцам облачные надежды в прямом смысле этого слова: в феврале горожанам не обещают солнечных дней. Портал отмечает, что в конце первой декады температура воздуха опустится до -24 градусов. После этого в городе установится однородный температурный фон — -4... -8 градусов.

В начале февраля могут быть даже плюсовые температуры

В начале февраля могут быть даже плюсовые температуры

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Солнца практически не будет

Солнца практически не будет

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Сервис «Яндекс. Погода» обещает, что столбик термометра не будет опускаться ниже -18 градусов, но и не будет подниматься выше -5 днем и ночью. В феврале в городе установится облачная и снежная погода.

По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», единственный солнечный день будет 17 февраля

По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», единственный солнечный день будет 17 февраля

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Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым тёплым днём первой декады станет 5 февраля — воздух прогреется до 0 градусов. К середине месяца в Новосибирске снова похолодает. Ночные температуры опустятся до -27 градусов. Однако синоптики предупреждают, что прогноз может еще измениться.

На сайте можно найти прогноз погоды только на первую половину февраля. После теплого начала с 8 февраля столбик термометра начнет опускаться&nbsp;

На сайте можно найти прогноз погоды только на первую половину февраля. После теплого начала с 8 февраля столбик термометра начнет опускаться 

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По данным портала «Погода Mail.ru», в первые дни месяца новосибирцев ждут ясные дни с переменной облачностью. К концу первой недели февраля в город придет потепление до 0 градусов со снегом и метелью. Но на второй недели месяца в Новосибирске резко похолодает до -30 градусов.

В первой декаде февраля в Новосибирске установится облачная погода

В первой декаде февраля в Новосибирске установится облачная погода

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На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, в начале февраля в Новосибирске на несколько дней установится тёплая погода, которую на второй неделе в город сменят морозы до -24 градусов в ночные часы.

В начале декады в город придут снегопады и метели

В начале декады в город придут снегопады и метели

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Согласно порталу Gismeteo, столбик термометра в первых числах февраля начнет уверенно расти с отметки -20 градусов до -8 градусов. К середине месяца в городе установится погода на уровне -17... -19 градусов и продержится до конца зимы. Оттепель будет сопровождаться облачной погодой с длительными и обильными снегопадами.

Самый теплый день выпадет на 5 февраля, когда воздух прогреется до 0 градусов

Самый теплый день выпадет на 5 февраля, когда воздух прогреется до 0 градусов

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Самый «теплый» прогноз дает портал «Ну и погода». По информации сервиса, холодным будет только вторая неделя февраля — температура днем не поднимется выше -21 градуса. Вторая половина месяца, наоборот, будет очень теплой. В Новосибирске будет от -5 до +2 градусов днем.

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Самая холодная ночь будет 20 февраля, столбик термометра опустится до <nobr class="_">-27 градусов</nobr>

Самая холодная ночь будет 20 февраля, столбик термометра опустится до -27 градусов

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Американская компания AccuWeather со штаб-квартирой в Пенсильвании дает холодные прогноз на 20-е числа февраля. По мнению синоптиков, средняя температура в этот период остановится на отметке -18... -26 градусов. С 25 февраля и до самого конца месяца столбик термометра будет показывать -8... -10 градусов.

Самые теплые дни в прогнозе выпадают на начало февраля

Самые теплые дни в прогнозе выпадают на начало февраля

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В январе этого года, когда были морозы, НГС вел онлайн-трансляции и рассказывали о том, как новосибирцы лихо проводили время в морозные каникулы: купались в ледяной проруби, ходили по городу в шортах, ели мороженое и устраивали дубак-челлендж. Больше фото смотрите тут.

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Новосибирскпрогноз погодыфевраль
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