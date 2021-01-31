Вернутся морозы или растает весь снег? Прогноз погоды на февраль в Новосибирске

В этом году в январе Новосибирск настигали продолжительные 40-градусные морозы, а затем резкое потепление до -4 градусов . Синоптики считают, что начало февраля будет очень теплым, но также стоит ожидать температурных перепадов. НГС изучил прогнозы на февраль и узнал, каким будет последний месяц зимы.



— Первая декада февраля ожидается аномально теплой — на 1–2 градуса теплее нормы, осадки ожидаются в большинство дней первой декады. Во время второй и третьей декад сохранится неустойчивый характер температуры с колебаниями, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.