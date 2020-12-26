Самый морозный день 2020 года: как Новосибирск переживает аномальные морозы до -46 (онлайн-репортаж)

На улицу сегодня лучше не ходить: в Новосибирск пришли обещанные морозы. Синоптики предупреждают, что температура воздуха может опуститься ниже 46 градусов. Как горожане проводят самый холодный день этого года, что происходит на улицах, куда обращаться при чрезвычайных ситуациях — об этом мы будет рассказывать в нашем онлайн-репортаже.



С вами на связи — журналист НГС Мария Тищенко. Рассказывайте ей о всем интересном и важном!