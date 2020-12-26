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Самый морозный день 2020 года: как Новосибирск переживает аномальные морозы до -46 (онлайн-репортаж)

Подскочившие цены на такси, замерзшие прохожие и счастливые школьники. Смотрим, что происходит сегодня в городе

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В Новосибирск пришли аномальные морозы

На улицу сегодня лучше не ходить: в Новосибирск пришли обещанные морозы. Синоптики предупреждают, что температура воздуха может опуститься ниже 46 градусов. Как горожане проводят самый холодный день этого года, что происходит на улицах, куда обращаться при чрезвычайных ситуациях — об этом мы будет рассказывать в нашем онлайн-репортаже.

С вами на связи — журналист НГС Мария Тищенко. Рассказывайте ей о всем интересном и важном!

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В мэрии Новосибирска напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

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Ранее мы писали, что самый холодный Новый год был 90 лет назад.

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НГС изучил прогнозы от популярных сервисов — посмотрите, к чему стоит готовиться с 1 по 10 января 2021 года (спойлер: начало года тоже обещает быть холодным).

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Посмотрите, как правильно нужно одеваться. Следуете этим рекомендациям? Ответы пишите в комментариях.

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Новосибирские врачи рассказали, как перепады температур влияют на организм, какие проблемы возникают из-за холода и кому особенно стоит поберечься. А также дали общие рекомендации для всех: проверьте, соблюдаете ли вы их.

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зимаморозыперепад температурхолод
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