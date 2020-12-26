Самый морозный день 2020 года: как Новосибирск переживает аномальные морозы до -46 (онлайн-репортаж)

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В мэрии Новосибирска напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.
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НГС изучил прогнозы от популярных сервисов — посмотрите, к чему стоит готовиться с 1 по 10 января 2021 года (спойлер: начало года тоже обещает быть холодным).
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Посмотрите, как правильно нужно одеваться. Следуете этим рекомендациям? Ответы пишите в комментариях.
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Новосибирские врачи рассказали, как перепады температур влияют на организм, какие проблемы возникают из-за холода и кому особенно стоит поберечься. А также дали общие рекомендации для всех: проверьте, соблюдаете ли вы их.
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