Новосибирск ждут аномальные скачки температуры (от потепления до -46). Врачи сказали, чем это опасно

Новосибирские врачи предупредили об опасности резких перепадов погоды
Ближайшей ночью — с 25 на 26 декабря — синоптики обещают резкий перепад температур в Новосибирской области. Нас ждут
Как холод «бьет» по организму
Невролог центра семейной медицины «Здравица» Анна Петровская объясняет, что от температуры воздуха зависит скорость обмена веществ и терморегуляция, а также самочувствие и настроение человека, сопротивляемость организма различным заболеваниям.
— Чувствительных к переменам погоды людей называют метеозависимыми, но среди них есть и те, кому просто не подходит конкретный климат. У последних часто наблюдается снижение иммунных защитных функций, — считает врач.
По мнению специалиста, у слишком холодной погоды есть как плюсы, так и минусы, но в первом случае морозы должны быть непродолжительными. Они могут оказывать стимулирующее воздействие на иммунную систему.
— Непродолжительное воздействие холода активирует иммунитет: заставляет иммунную систему работать на полную мощность. При кратковременном стрессе выбрасывается кортизол. На холоде вырабатывается коллаген, замедляющий процессы старения. Люди, проживающие на севере, стареют медленнее, чем те, кто живет в южной части страны. В холодное время года уменьшается риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися с водой или пищей. Большинство бактерий, скрывающихся в земле, воде и на продуктах питания, погибают при переохлаждении, — объясняет врач.
С другой стороны находится отрицательное воздействие холода, которое более пагубно воздействует на людей с ослабленным организмом — дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями.
— Возникает иммунодефицит: уменьшаются количественные и качественные показатели клеточного иммунитета. Появляется спазм сосудов, разрушаются клеточные и субклеточные мембраны, нарушаются процессы капиллярного питания и газообмен. Нарушается микроциркуляция кожных покровов, — перечисляет Анна Петровская.
Таким образом, делает вывод врач, длительное пребывание на морозе при минусовой температуре приводит к разрушению клеток кожи, повышению риска развития простудных заболеваний, но непродолжительное закаливание холодным воздухом или водой оказывает положительное воздействие на иммунитет: здоровье человека укрепляется, риски ОРВИ снижаются.
Для кого перепады температур наиболее опасны
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут говорит, что морозы приводят к переохлаждению организма, на фоне которого снижается температура тела и начинают замедляться все процессы жизнедеятельности. Прежде всего угнетается иммунная система — на фоне этого обостряются хронические заболевания: гайморит, тонзиллит, бронхит, хронический цистит, хронический пиелонефрит. А также можно заболеть ангиной и воспалением легких (пневмонией). Для людей с сахарным диабетом тоже опасны морозы: они чаще, чем другие, могут получить обморожение, потому что у них нарушена чувствительность кожных покровов.
— Поэтому для носителей хронических заболеваний переохлаждение может быть опасным настолько, что если человек долго находится на холоде, то это может привести даже к смерти, — объясняет врач.
Терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра» Ольга Сбитнева дополняет, что разные люди по-разному реагируют на то или иное изменение погоды: кому-то тяжелее похолодание, а кому-то — резкое потепление. Поэтому, когда морозы начнут спадать, кому-то, наоборот, может стать хуже. Она советует готовиться к перепадам температуры за несколько дней до этого, потому что сначала меняется атмосферное давление, особенно людям с хроническими патологиями:
— Изменение температуры — это стресс для организма. Несколько дней до и после резкого изменения температуры лучше поберечься людям с хронической патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, центральной нервной системы (ЦНС). Например, людям с артериальной гипертензией, перенесшим инфаркт или инсульт, страдающим бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, посттравматической болезнью головного мозга, вегетативной дисфункцией.
Ольга Сбитнева подчеркивает, что за несколько дней до этого желательно включать режим энергосбережения: не планировать никаких важных дел и перегрузок, потому что организму в это время приходится максимально адаптироваться к изменяющейся среде. Вовремя ложиться спать, не переедать, потому что избыточная пища — это тоже нагрузка на организм. Нужно строго выполнять рекомендации врачей по приему лекарственных препаратов по основным заболеваниям.
— Важно, чтобы были в запасе таблетки, помимо базовой терапии, которые относятся к скорой помощи: для гипертоников — гипотензивные, для астматиков — препараты, которыми они купируют приступ, — поясняет терапевт.
По словам Ольги Сбитневой, перепады атмосферного давления и температуры легче переносят люди, регулярно следящие за своим здоровьем, ведущие здоровый образ жизни, включающий в себя в том числе регулярные физические нагрузки, что прекрасно тренирует сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
Какие еще проблемы могут обостриться в холод
Елена Обут говорит, что еще одна проблема, которая может возникнуть на фоне морозов, — это холодовая аллергия, когда у человека появляются покраснения кожных покровов, отек и зуд, как и при обычной аллергии. Кроме того, при минусовой температуре происходит поверхностное дыхание и спазм сосудистых русел, что может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний — стенокардии, гипертонии — и даже привести к развитию инфаркта и инсульта.
— Еще холод может вызвать у человека снижение эмоционального фона, вплоть до депрессии. Связано это с тем, что на фоне холода у нас наступает малоподвижный образ жизни. Кроме того, холодный период года выпадает на малосолнечный и короткий световой день. Когда человек находится в таком режиме «дом — работа — дом», приходит и уходит в темное время суток, то постепенно эмоциональный фон снижается, еще не хватает движения, — замечает терапевт.
Елена Обут рассказывает и о другой проблеме холодного времени года — о заболевании суставов, возникающем на фоне переохлаждения, миозитах (воспаление мышц, к которому приводит холод) и спазме сосудистых русел, которые питают сустав. А нарушение питания сустава вызывает болевые ощущения. Люди, у которых есть суставные патологии, должны в холодное время года тепло одеваться и много двигаться.
— Могут быть еще проблемы, связанные с выпадением волос, особенно у тех, кто ходит без головных уборов. Из-за нарушения кровообращения и нарушения питания волосяных фолликул. И кожа на холоде сохнет, появляются трещины. В микротрещины могут попадать инфекции, — говорит Елена Обут.
Что нужно делать, чтобы легко пережить морозы
— Общие рекомендации такие: нужно стараться теплее одеваться, многослойно, дышать только через нос, прикрывать нос и рот теплой тканью. Перед выходом на улицу стараться не мазаться спиртовыми лосьонами, а использовать питательные кремы для лица и рук. Не курить на улице, потому что никотин, как и холод, тоже сужает сосуды, не употреблять алкоголь. Если переохладились руки, то не нужно сразу их подставлять к батарее, согреваться постепенно, чтобы не спровоцировать ожог, — перечисляет терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова.
Анна Петровская убеждена, что для уменьшения последствий воздействия низких температур на организм нужно укреплять сердечно-сосудистую и нервную системы:
— Не меньше двух-трех раз в неделю заниматься спортом. Принимать витамины С и В, продукты, богатые ими. Спать не менее семи часов в сутки. Записаться на курсы точечного или обычного массажа. Не допускать упадка сил, больше отдыхать, по мере необходимости принимать адаптогены (элеутерококк и женьшень) по назначению врача. Добавлять в ванну для купания морскую соль. Делать ингаляции из эфирных масел и отказаться от вредных привычек.
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Ольга Сбитнева — терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра». Стаж работы — более 20 лет. Елена Обут — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Анна Петровская — невролог, нейрофизиолог, антиэйдж-специалист. Стаж работы — 18 лет. Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы — 13 лет.