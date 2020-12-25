Новосибирск ждут аномальные скачки температуры (от потепления до -46). Врачи сказали, чем это опасно

Ближайшей ночью — с 25 на 26 декабря — синоптики обещают резкий перепад температур в Новосибирской области. Нас ждут -30 °С , местами до -41... -46 °С . А уже через пару дней температура резко повысится и в городе потеплеет. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.

Как холод «бьет» по организму



Невролог центра семейной медицины «Здравица» Анна Петровская объясняет, что от температуры воздуха зависит скорость обмена веществ и терморегуляция, а также самочувствие и настроение человека, сопротивляемость организма различным заболеваниям.

