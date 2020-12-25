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Новосибирск ждут аномальные скачки температуры (от потепления до -46). Врачи сказали, чем это опасно

Разбираемся, как влияют на наше здоровье резкие перепады температур и кому нужно беречься

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Резкое похолодание может вызвать не только обморожение, но и другие проблемы со здоровьем

Резкое похолодание может вызвать не только обморожение, но и другие проблемы со здоровьем

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Новосибирские врачи предупредили об опасности резких перепадов погоды

Ближайшей ночью — с 25 на 26 декабря — синоптики обещают резкий перепад температур в Новосибирской области. Нас ждут -30 °С, местами до -41... -46 °С. А уже через пару дней температура резко повысится и в городе потеплеет. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.

Как холод «бьет» по организму

Невролог центра семейной медицины «Здравица» Анна Петровская объясняет, что от температуры воздуха зависит скорость обмена веществ и терморегуляция, а также самочувствие и настроение человека, сопротивляемость организма различным заболеваниям.

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— Чувствительных к переменам погоды людей называют метеозависимыми, но среди них есть и те, кому просто не подходит конкретный климат. У последних часто наблюдается снижение иммунных защитных функций, — считает врач.

По мнению специалиста, у слишком холодной погоды есть как плюсы, так и минусы, но в первом случае морозы должны быть непродолжительными. Они могут оказывать стимулирующее воздействие на иммунную систему.

Анна Петровская говорит, что непродолжительное воздействие холода может быть полезным, но в целом много и отрицательных моментов

Анна Петровская говорит, что непродолжительное воздействие холода может быть полезным, но в целом много и отрицательных моментов

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— Непродолжительное воздействие холода активирует иммунитет: заставляет иммунную систему работать на полную мощность. При кратковременном стрессе выбрасывается кортизол. На холоде вырабатывается коллаген, замедляющий процессы старения. Люди, проживающие на севере, стареют медленнее, чем те, кто живет в южной части страны. В холодное время года уменьшается риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися с водой или пищей. Большинство бактерий, скрывающихся в земле, воде и на продуктах питания, погибают при переохлаждении, — объясняет врач.

С другой стороны находится отрицательное воздействие холода, которое более пагубно воздействует на людей с ослабленным организмом — дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями.

— Возникает иммунодефицит: уменьшаются количественные и качественные показатели клеточного иммунитета. Появляется спазм сосудов, разрушаются клеточные и субклеточные мембраны, нарушаются процессы капиллярного питания и газообмен. Нарушается микроциркуляция кожных покровов, — перечисляет Анна Петровская.

Таким образом, делает вывод врач, длительное пребывание на морозе при минусовой температуре приводит к разрушению клеток кожи, повышению риска развития простудных заболеваний, но непродолжительное закаливание холодным воздухом или водой оказывает положительное воздействие на иммунитет: здоровье человека укрепляется, риски ОРВИ снижаются.

Особенно нужно поберечься тем, у кого есть хронические патологии

Особенно нужно поберечься тем, у кого есть хронические патологии

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Для кого перепады температур наиболее опасны

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут говорит, что морозы приводят к переохлаждению организма, на фоне которого снижается температура тела и начинают замедляться все процессы жизнедеятельности. Прежде всего угнетается иммунная система — на фоне этого обостряются хронические заболевания: гайморит, тонзиллит, бронхит, хронический цистит, хронический пиелонефрит. А также можно заболеть ангиной и воспалением легких (пневмонией). Для людей с сахарным диабетом тоже опасны морозы: они чаще, чем другие, могут получить обморожение, потому что у них нарушена чувствительность кожных покровов.

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— Поэтому для носителей хронических заболеваний переохлаждение может быть опасным настолько, что если человек долго находится на холоде, то это может привести даже к смерти, — объясняет врач.

Терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра» Ольга Сбитнева дополняет, что разные люди по-разному реагируют на то или иное изменение погоды: кому-то тяжелее похолодание, а кому-то — резкое потепление. Поэтому, когда морозы начнут спадать, кому-то, наоборот, может стать хуже. Она советует готовиться к перепадам температуры за несколько дней до этого, потому что сначала меняется атмосферное давление, особенно людям с хроническими патологиями:

— Изменение температуры — это стресс для организма. Несколько дней до и после резкого изменения температуры лучше поберечься людям с хронической патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, центральной нервной системы (ЦНС). Например, людям с артериальной гипертензией, перенесшим инфаркт или инсульт, страдающим бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, посттравматической болезнью головного мозга, вегетативной дисфункцией.

Врачи рекомендуют не планировать важных дел в период перепада температур

Врачи рекомендуют не планировать важных дел в период перепада температур

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Ольга Сбитнева подчеркивает, что за несколько дней до этого желательно включать режим энергосбережения: не планировать никаких важных дел и перегрузок, потому что организму в это время приходится максимально адаптироваться к изменяющейся среде. Вовремя ложиться спать, не переедать, потому что избыточная пища — это тоже нагрузка на организм. Нужно строго выполнять рекомендации врачей по приему лекарственных препаратов по основным заболеваниям.

— Важно, чтобы были в запасе таблетки, помимо базовой терапии, которые относятся к скорой помощи: для гипертоников — гипотензивные, для астматиков — препараты, которыми они купируют приступ, — поясняет терапевт.

По словам Ольги Сбитневой, перепады атмосферного давления и температуры легче переносят люди, регулярно следящие за своим здоровьем, ведущие здоровый образ жизни, включающий в себя в том числе регулярные физические нагрузки, что прекрасно тренирует сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Какие еще проблемы могут обостриться в холод

Елена Обут говорит, что еще одна проблема, которая может возникнуть на фоне морозов, — это холодовая аллергия, когда у человека появляются покраснения кожных покровов, отек и зуд, как и при обычной аллергии. Кроме того, при минусовой температуре происходит поверхностное дыхание и спазм сосудистых русел, что может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний — стенокардии, гипертонии — и даже привести к развитию инфаркта и инсульта.

— Еще холод может вызвать у человека снижение эмоционального фона, вплоть до депрессии. Связано это с тем, что на фоне холода у нас наступает малоподвижный образ жизни. Кроме того, холодный период года выпадает на малосолнечный и короткий световой день. Когда человек находится в таком режиме «дом — работа — дом», приходит и уходит в темное время суток, то постепенно эмоциональный фон снижается, еще не хватает движения, — замечает терапевт.

Холодное время года, как правило, еще и малосолнечное, поэтому сочетание этих факторов добавляет проблем

Холодное время года, как правило, еще и малосолнечное, поэтому сочетание этих факторов добавляет проблем

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Елена Обут рассказывает и о другой проблеме холодного времени года — о заболевании суставов, возникающем на фоне переохлаждения, миозитах (воспаление мышц, к которому приводит холод) и спазме сосудистых русел, которые питают сустав. А нарушение питания сустава вызывает болевые ощущения. Люди, у которых есть суставные патологии, должны в холодное время года тепло одеваться и много двигаться.

— Могут быть еще проблемы, связанные с выпадением волос, особенно у тех, кто ходит без головных уборов. Из-за нарушения кровообращения и нарушения питания волосяных фолликул. И кожа на холоде сохнет, появляются трещины. В микротрещины могут попадать инфекции, — говорит Елена Обут.

Что нужно делать, чтобы легко пережить морозы

— Общие рекомендации такие: нужно стараться теплее одеваться, многослойно, дышать только через нос, прикрывать нос и рот теплой тканью. Перед выходом на улицу стараться не мазаться спиртовыми лосьонами, а использовать питательные кремы для лица и рук. Не курить на улице, потому что никотин, как и холод, тоже сужает сосуды, не употреблять алкоголь. Если переохладились руки, то не нужно сразу их подставлять к батарее, согреваться постепенно, чтобы не спровоцировать ожог, — перечисляет терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова.

Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться и больше отдыхать для укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем

Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться и больше отдыхать для укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем

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Анна Петровская убеждена, что для уменьшения последствий воздействия низких температур на организм нужно укреплять сердечно-сосудистую и нервную системы:

— Не меньше двух-трех раз в неделю заниматься спортом. Принимать витамины С и В, продукты, богатые ими. Спать не менее семи часов в сутки. Записаться на курсы точечного или обычного массажа. Не допускать упадка сил, больше отдыхать, по мере необходимости принимать адаптогены (элеутерококк и женьшень) по назначению врача. Добавлять в ванну для купания морскую соль. Делать ингаляции из эфирных масел и отказаться от вредных привычек.

Ранее новосибирские врачи объясняли, почему коронавирусная инфекция сильнее поражает пациентов с лишним весом, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Ольга Сбитнева — терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра». Стаж работы — более 20 лет. Елена Обут — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Анна Петровская — невролог, нейрофизиолог, антиэйдж-специалист. Стаж работы — 18 лет. Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы — 13 лет.

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