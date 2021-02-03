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Какие сугробы мешают новосибирцам — 9 снимков из разных частей города от читателей НГС

Сегодня в городе снова начался снегопад

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Где в городе колея, а где намешало снега с грязью?

Где в городе колея, а где намешало снега с грязью?

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Новосибирцы проверили уборку улиц от снега

Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске снова начались снегопады. Пока сложно оценить, как справятся дорожные службы с новым выпавшим снегом. Но у жителей города уже были вопросы по качеству уборок, которые проходили раньше. Мы попросили горожан проинспектировать улицы и прислать фото сугробов. Оцените результаты и вы, а потом ждем вас на обсуждения в комментариях. Кстати, мы собираем карту мест с колеей (вы можете нам в этом помочь).

Такое фото нам прислали с левого берега — каждое утро на площади Труда собираются пробки

Такое фото нам прислали с левого берега — каждое утро на площади Труда собираются пробки

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Сугробы скидывают прямо на тротуар. Так выглядит площадь Маркса около ТЦ «Калейдоскоп»

Сугробы скидывают прямо на тротуар. Так выглядит площадь Маркса около ТЦ «Калейдоскоп»

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Снег сгребают и к середине проезжей части. Вывозить его не торопятся

Снег сгребают и к середине проезжей части. Вывозить его не торопятся

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— Калининский район. Колея опять огромная, машину прямо выносит на встречную полосу при езде. На парковки нереально заехать, — поделилась с нами читательница НГС под ником leravova в Instagram.

Фото сделано на улице <nobr class="_">Театральной, 40</nobr> в Калининском районе

Фото сделано на улице Театральной, 40 в Калининском районе

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— Ситуация с уборкой снега в городе ужасная. Дорогу возле нашего дома почистили раз за зиму, и то перед 19 января. И вот дорогу нам почистили, а снег не убрали и не вывезли. Утром люди не могли выехать через метровые сугробы замерзшего снега. В связи с этим мы лично откидывали снег на проезжую часть, чтобы выехать с парковки, а некоторые жители вынуждены были нарушать правила дорожного движения и выезжать по тротуару, принося неудобство и опасность пешеходам. Прошли грейдером, засыпали половину парковки, огромными сугробами заблокировали свободный выезд с парковки. Ни скорая помощь, ни пожарная при всем желании проехать бы не смогли, — подробно рассказала о проблеме читательница НГС под ником lidiayusupova в Instagram.

Читательница прислала фото с улицы <nobr class="_">Танкистов, 21</nobr>

Читательница прислала фото с улицы Танкистов, 21

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Нечищеные тротуары — большая проблема города

Нечищеные тротуары — большая проблема города

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Так сугробы счищают в одну кучу на улице Семьи <nobr class="_">Шамшиных, 90/5</nobr><br>

Так сугробы счищают в одну кучу на улице Семьи Шамшиных, 90/5

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Перед улицей Аэропорт на Мочищенском шоссе фуры застряли

Перед улицей Аэропорт на Мочищенском шоссе фуры застряли

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На улице Красный проспект в районе метро «Заельцовская» снег счищают на обочины

На улице Красный проспект в районе метро «Заельцовская» снег счищают на обочины

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Ранее мы посмотрели, как на улицах города идет уборка снега. Вы тоже можете это увидеть в нашем фоторепортаже. Также департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил о том, что планируется закупить новую снегоуборочную технику для очистки улиц.

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уборка снега в Новосибирске
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