Какие сугробы мешают новосибирцам — 9 снимков из разных частей города от читателей НГС

Новосибирцы проверили уборку улиц от снега
Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске снова начались снегопады. Пока сложно оценить, как справятся дорожные службы с новым выпавшим снегом. Но у жителей города уже были вопросы по качеству уборок, которые проходили раньше. Мы попросили горожан проинспектировать улицы и прислать фото сугробов. Оцените результаты и вы, а потом ждем вас на обсуждения в комментариях. Кстати, мы собираем карту мест с колеей (вы можете нам в этом помочь).
— Калининский район. Колея опять огромная, машину прямо выносит на встречную полосу при езде. На парковки нереально заехать, — поделилась с нами читательница НГС под ником leravova в Instagram.
— Ситуация с уборкой снега в городе ужасная. Дорогу возле нашего дома почистили раз за зиму, и то перед
Ранее мы посмотрели, как на улицах города идет уборка снега. Вы тоже можете это увидеть в нашем фоторепортаже. Также департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил о том, что планируется закупить новую снегоуборочную технику для очистки улиц.