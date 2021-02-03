Какие сугробы мешают новосибирцам — 9 снимков из разных частей города от читателей НГС

— Ситуация с уборкой снега в городе ужасная. Дорогу возле нашего дома почистили раз за зиму, и то перед 19 января . И вот дорогу нам почистили, а снег не убрали и не вывезли. Утром люди не могли выехать через метровые сугробы замерзшего снега. В связи с этим мы лично откидывали снег на проезжую часть, чтобы выехать с парковки, а некоторые жители вынуждены были нарушать правила дорожного движения и выезжать по тротуару, принося неудобство и опасность пешеходам. Прошли грейдером, засыпали половину парковки, огромными сугробами заблокировали свободный выезд с парковки. Ни скорая помощь, ни пожарная при всем желании проехать бы не смогли, — подробно рассказала о проблеме читательница НГС под ником lidiayusupova в Instagram.