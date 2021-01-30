Новосибирск завалило снегом, на улицах — не проехать. Как чистят (и чистят ли) город: ночной репортаж

После долгих морозов в Новосибирск наконец-то пришло тепло. А вместе с ним — снегопады и метели. За два дня город завалило так, что автолюбителям приходится стоять в длинных пробках даже поздно вечером.

В связи с этим мэрия города анонсировала ночную уборку снега на дорогах. Фотокорреспондент НГС проехался по Новосибирску, чтобы снять, как техника чистит дороги. По его наблюдениям, левый берег очищен гораздо лучше, чем правый, где, например, проезжая часть на Ипподромской превратилась в снежную кашу.