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Новосибирск завалило снегом, на улицах — не проехать. Как чистят (и чистят ли) город: ночной репортаж

Машины буксуют на дорогах города

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Власти анонсировали ночную уборку снега после продолжительного снегопада

Власти анонсировали ночную уборку снега после продолжительного снегопада

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Как Новосибирск ночью чистят от снега

После долгих морозов в Новосибирск наконец-то пришло тепло. А вместе с ним — снегопады и метели. За два дня город завалило так, что автолюбителям приходится стоять в длинных пробках даже поздно вечером.

В связи с этим мэрия города анонсировала ночную уборку снега на дорогах. Фотокорреспондент НГС проехался по Новосибирску, чтобы снять, как техника чистит дороги. По его наблюдениям, левый берег очищен гораздо лучше, чем правый, где, например, проезжая часть на Ипподромской превратилась в снежную кашу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Как власти борются с очередным снегопадом — смотрите в нашем фоторепортаже.

Это улица Ипподромская, и она не чищена совсем. Автомобили просто-напросто застревают в снегу прямо на дороге

Это улица Ипподромская, и она не чищена совсем. Автомобили просто-напросто застревают в снегу прямо на дороге

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Часть снега сгребли ближе к обочине

Часть снега сгребли ближе к обочине

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Снегоуборочная техника на дорогах есть, но сугробов нынче много

Снегоуборочная техника на дорогах есть, но сугробов нынче много

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На Октябрьском и Димитровском мостах сегодня вечером собрались глухие пробки в сторону левого берега

На Октябрьском и Димитровском мостах сегодня вечером собрались глухие пробки в сторону левого берега

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Честно говоря, на дорогах снежная каша

Честно говоря, на дорогах снежная каша

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Мэрия анонсировала, что уборка снега пройдет во всех районах города. Улицы будут чистить несколько дней

Мэрия анонсировала, что уборка снега пройдет во всех районах города. Улицы будут чистить несколько дней

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А это пробка на Октябрьском мосту, которая никуда не делась даже после полуночи. Причиной стали фуры, которые забуксовали в снегу и перекрыли все полосы движения

А это пробка на Октябрьском мосту, которая никуда не делась даже после полуночи. Причиной стали фуры, которые забуксовали в снегу и перекрыли все полосы движения

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Но всё же уборка идет

Но всё же уборка идет

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Машинам приходится ехать прямо через сугробы посреди дороги

Машинам приходится ехать прямо через сугробы посреди дороги

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И напоследок ступени мэрии Новосибирска...

И напоследок ступени мэрии Новосибирска...

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Ранее департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил о том, что планируется закупить новую снегоуборочную технику для очистки улиц.

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снегопадснегоуборочная техникауборка снега в Новосибирске
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