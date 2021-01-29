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«40 минут стоим без движения»: на Октябрьском мосту собралась глухая пробка

Машины перекрыли два ряда из трех

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Димитровский и Октябрьский мост стоят в сторону левого берега

Димитровский и Октябрьский мост стоят в сторону левого берега

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Длинные вечерние пробки сковали Новосибирск

Вечером в пятницу, 29 декабря, Новосибирск встал в пробках. В городе произошло несколько незначительных ДТП, которые затрудняют движение автомобилей.

Как сообщают карты «2ГИС», на Октябрьском мосту произошло как минимум две аварии, одна из которых перекрыла две из трех встречных полос. Один из автомобилистов сообщил в редакцию НГС, что люди выходят из машин, потому что движения практически нет.

— 40 минут стоим без движения, — написал он.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов. Длинный затор наблюдается также на Димитровском мосту в сторону левого берега.

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Несмотря на позднее время, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов

Несмотря на позднее время, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов

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Сегодня власти Новосибирска сообщили, что в воскресенье, 31 января, движение в центре города будет перекрыто. Смотрите на карте, по каким улицам нельзя будет проехать.

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