«40 минут стоим без движения»: на Октябрьском мосту собралась глухая пробка

Вечером в пятницу, 29 декабря, Новосибирск встал в пробках. В городе произошло несколько незначительных ДТП, которые затрудняют движение автомобилей.

Как сообщают карты «2ГИС», на Октябрьском мосту произошло как минимум две аварии, одна из которых перекрыла две из трех встречных полос. Один из автомобилистов сообщил в редакцию НГС, что люди выходят из машин, потому что движения практически нет.

— 40 минут стоим без движения, — написал он.