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В Новосибирске перекроют движение и запретят парковку в центре 31 января — публикуем карту перекрытий

Ограничения будут действовать с 11:00 до 16:00

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Власти объясняют, что перекрытия нужны&nbsp;«для повышения защищенности населения города». Они планируют установить противотаранные устройства и бетонные блоки

Власти объясняют, что перекрытия нужны «для повышения защищенности населения города». Они планируют установить противотаранные устройства и бетонные блоки

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В Новосибирске перекроют движение и запретят парковку в центре 31 января

В Новосибирске 31 января перекроют движение в центре города с 11:00 до 16:00, сообщила мэрия.

— В воскресенье будет временно прекращено движение транспортных средств по Орджоникидзе на участке от Мичурина до Красного проспекта и по Депутатской на участке от Серебренниковской до Красного проспекта. Это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также с 07:00 до 16:00 запрещена парковка в районе этих улиц.

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— В целях повышения защищенности населения мэрией города Новосибирска во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности жителей города. Предусматривается, кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по указанным улицам, установка и размещение инженерного и технического оборудования: противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и иных ограждающих элементов, большегрузных транспортных и специальных автомобилей, — добавили в мэрии.

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Из-за перекрытия изменит движение и общественный транспорт:

  • с 11:30 до 14:00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по участку Красного проспекта от Гоголя до Свердлова, будет следовать по Советской;
  • с 11:00 до 16:00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по участку Орджоникидзе от Красного проспекта до Мичурина, будет следовать по Гоголя.

Сегодня стало известно, что 31 января и 2 февраля с 11 до 15 часов в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — это коснется магазинов в центре города.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения в городе очередной несанкционированной акции. Ранее сторонники арестованного политика Алексея Навального анонсировали очередное шествие в эти выходные.

После митинга на прошлой неделе по городу и стране прошла волна арестов и задержаний. Накануне, 28 января, к матери новосибирского журналиста Петра Маняхина пришли представители прокуратуры. Ему хотели вручить предостережение как одному из организаторов предстоящей акции. Также были арестованы активисты штаба Навального, независимый депутат Антон Картавин и задержан бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский. Суд арестовал его на 8 суток.

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Алексей Навальныйперекрытие движенияпротест
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