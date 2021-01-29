В Новосибирске перекроют движение и запретят парковку в центре 31 января — публикуем карту перекрытий

В Новосибирске 31 января перекроют движение в центре города с 11:00 до 16:00, сообщила мэрия.

— В воскресенье будет временно прекращено движение транспортных средств по Орджоникидзе на участке от Мичурина до Красного проспекта и по Депутатской на участке от Серебренниковской до Красного проспекта. Это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также с 07:00 до 16:00 запрещена парковка в районе этих улиц.