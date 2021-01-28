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Тема дняЗадержали депутата горсовета

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В Новосибирске задержали еще одного депутата горсовета

Антон Картавин провел стрим в YouTube вместо задержанного ранее Сергея Бойко

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В эфире Антон Картавин высказался о суде над Сергеем Бойко, работе мэра Локтя и речи губернатора Андрея Травникова, посвященной Алексею Навальному

В эфире Антон Картавин высказался о суде над Сергеем Бойко, работе мэра Локтя и речи губернатора Андрея Травникова, посвященной Алексею Навальному

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В Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского. Сообщения об этом появились в аккаунтах штаба Алексея Навального в Новосибирске и самого Ильи Пуховского в Twitter.

— Сотрудники, задержавшие Антона Картавина, уехали к прокурору за санкцией на «арест». Антон — депутат, без разрешения его нельзя задерживать, — написал помощник депутата у себя в Twitter.

Как указывает местный штаб Алексея Навального, суд над Антоном Картавиным и Ильёй Пуховским должен состояться сегодня, 28 января.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Накануне Антон Картавин провел трансляцию на YouTube, заменив задержанного в прошлые выходные Сергея Бойко — главу штаба и тоже депутата горсовета. В суде Сергей Бойко настаивал, что в субботу, 23 января, он планировал провести встречу с избирателями своего округа в районе Красного проспекта, о чем сообщил в соцсетях. Однако суд принял решение арестовать его на 28 суток (максимальное наказание — 30 суток) за организацию несанкционированной акции.

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