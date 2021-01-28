В Новосибирске задержали еще одного депутата горсовета

В Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского. Сообщения об этом появились в аккаунтах штаба Алексея Навального в Новосибирске и самого Ильи Пуховского в Twitter.
— Сотрудники, задержавшие Антона Картавина, уехали к прокурору за санкцией на «арест». Антон — депутат, без разрешения его нельзя задерживать, — написал помощник депутата у себя в Twitter.
Как указывает местный штаб Алексея Навального, суд над Антоном Картавиным и Ильёй Пуховским должен состояться сегодня,
Накануне Антон Картавин провел трансляцию на YouTube, заменив задержанного в прошлые выходные Сергея Бойко — главу штаба и тоже депутата горсовета. В суде Сергей Бойко настаивал, что в субботу,