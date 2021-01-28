Прокуратура пришла к новосибирскому журналисту из-за акции в поддержку Алексея Навального

К журналисту из Новосибирска Петру Маняхину пришла прокуратура
В четверг,
— По моей прописке к моей маме пришел сотрудник прокуратуры с целью вручить мне предостережение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В разговоре с ней он назвал меня организатором митинга
По его словам, он не знает, почему пришли именно к нему. Но подчеркивает, что никакой политической деятельностью, особенно в рамках ситуации с Алексеем Навальным, не занимается. Он также уточнил, что пойдет на акцию только в случае, если редакция даст такое задание.
НГС направил запрос в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области с просьбой пояснить, на каком основании сотрудник пришел к журналисту.
Кроме того, член коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова в своем твиттере сообщила, что полицейские приходили к ее брату.
Сегодня в Новосибирске задержали бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского. Суд арестовал его на