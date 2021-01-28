Прокуратура пришла к новосибирскому журналисту из-за акции в поддержку Алексея Навального

В четверг, 28 января , к журналисту «Проекта» Петру Маняхину пришел представитель прокуратуры из-за акции в поддержку Алексея Навального, которая пройдет в грядущее воскресенье.

— По моей прописке к моей маме пришел сотрудник прокуратуры с целью вручить мне предостережение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В разговоре с ней он назвал меня организатором митинга 31 января . Организатором митинга 31 января я не являюсь, в организации его не участвую и даже в соцсетях о нем ничего не писал: ни дату, ни место, ни время, ни о том, что он будет. Мама сказала: «Вы к Маняхину пришли предостережение вручать, ему и вручайте». И не взяла, — рассказал Пётр корреспонденту НГС.