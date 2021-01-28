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Прокуратура пришла к новосибирскому журналисту из-за акции в поддержку Алексея Навального

Его назвали одним из организаторов грядущего шествия

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Представитель прокуратуры пришел к матери журналиста

Представитель прокуратуры пришел к матери журналиста

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К журналисту из Новосибирска Петру Маняхину пришла прокуратура

В четверг, 28 января, к журналисту «Проекта» Петру Маняхину пришел представитель прокуратуры из-за акции в поддержку Алексея Навального, которая пройдет в грядущее воскресенье.

— По моей прописке к моей маме пришел сотрудник прокуратуры с целью вручить мне предостережение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В разговоре с ней он назвал меня организатором митинга 31 января. Организатором митинга 31 января я не являюсь, в организации его не участвую и даже в соцсетях о нем ничего не писал: ни дату, ни место, ни время, ни о том, что он будет. Мама сказала: «Вы к Маняхину пришли предостережение вручать, ему и вручайте». И не взяла, — рассказал Пётр корреспонденту НГС.

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По его словам, он не знает, почему пришли именно к нему. Но подчеркивает, что никакой политической деятельностью, особенно в рамках ситуации с Алексеем Навальным, не занимается. Он также уточнил, что пойдет на акцию только в случае, если редакция даст такое задание.

НГС направил запрос в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области с просьбой пояснить, на каком основании сотрудник пришел к журналисту.

Кроме того, член коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова в своем твиттере сообщила, что полицейские приходили к ее брату.

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Алексей Навальныйжурналистпрокуратура
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