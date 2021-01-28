Бывший депутат Госдумы получил 8 суток ареста за организацию субботнего митинга

Центральный районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского к 8 суткам ареста за организацию незаконного мероприятия.



— Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ , и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 8 (восемь) суток, срок наказания исчислять с 16 часов 15 минут 28 января 2021 года, — говорится на сайте суда.

Политик также рассказал об этом решении у себя на странице в Facebook. Ранее он рассказал корреспонденту НГС, что на субботней акции с другим активистом кричал в мегафон.