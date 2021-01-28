Бывший депутат Госдумы получил 8 суток ареста за организацию субботнего митинга

Центральный районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского к 8 суткам ареста за организацию незаконного мероприятия.
— Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
Политик также рассказал об этом решении у себя на странице в Facebook. Ранее он рассказал корреспонденту НГС, что на субботней акции с другим активистом кричал в мегафон.
Сегодня также стало известно, что в Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского.
В субботу, 23 января, по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе акция прошла в Новосибирске. В этом сюжете мы рассказываем о событиях вокруг этого мероприятия.