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Бывший депутат Госдумы получил 8 суток ареста за организацию субботнего митинга

Ранее он рассказал, что с другим активистом кричал в мегафон на акции

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Центральный районный суд признал Аркадия Янковского виновным

Центральный районный суд признал Аркадия Янковского виновным

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Центральный районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского к 8 суткам ареста за организацию незаконного мероприятия.

— Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 8 (восемь) суток, срок наказания исчислять с 16 часов 15 минут 28 января 2021 года, — говорится на сайте суда.

Политик также рассказал об этом решении у себя на странице в Facebook. Ранее он рассказал корреспонденту НГС, что на субботней акции с другим активистом кричал в мегафон.

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Сегодня также стало известно, что в Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе акция прошла в Новосибирске. В этом сюжете мы рассказываем о событиях вокруг этого мероприятия.

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