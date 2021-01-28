Бывший депутат Госдумы задержан в Новосибирске

Аркадий Янковский задержан в Новосибирске
Сегодня утром, 28 января, домой к экс-депутату Госдумы Аркадию Янковскому пришли полицейские — политика увезли в центральный отдел полиции.
— Сейчас сижу в Центральном РОВД, меня фотографируют, паспорт проверяют. Сказали, вызван для профилактической беседы. Был эпизод, когда на субботней акции мы с Кириллом Левченко в мегафон кричали. Поэтому могут это пришить. Они пришли ко мне домой, но всё корректно: меня забрали, привезли, я сижу, все процедуры прохожу, — рассказал журналисту НГС Янковский.
Кирилл Левченко — активист штаба Навального. После субботней акции его задержали и оставили в ОВД до суда, а затем арестовали на 8 суток.
В субботу, 23 января, по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе акция прошла в Новосибирске. В этом сюжете мы рассказываем о событиях вокруг этого мероприятия.