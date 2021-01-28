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Тема дняТайны ояшинского интерната. Что там происходит?

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Бывший депутат Госдумы задержан в Новосибирске

Полиция пришла к политику домой сегодня утром

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Политик участвовал в субботней акции в поддержку Навального

Политик участвовал в субботней акции в поддержку Навального

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Аркадий Янковский задержан в Новосибирске

Сегодня утром, 28 января, домой к экс-депутату Госдумы Аркадию Янковскому пришли полицейские — политика увезли в центральный отдел полиции.

— Сейчас сижу в Центральном РОВД, меня фотографируют, паспорт проверяют. Сказали, вызван для профилактической беседы. Был эпизод, когда на субботней акции мы с Кириллом Левченко в мегафон кричали. Поэтому могут это пришить. Они пришли ко мне домой, но всё корректно: меня забрали, привезли, я сижу, все процедуры прохожу, — рассказал журналисту НГС Янковский.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Кирилл Левченко — активист штаба Навального. После субботней акции его задержали и оставили в ОВД до суда, а затем арестовали на 8 суток.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе акция прошла в Новосибирске. В этом сюжете мы рассказываем о событиях вокруг этого мероприятия.

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