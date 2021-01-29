Мэрия внезапно ограничила продажу алкоголя в центре Новосибирска 31 января и 2 февраля

В Новосибирске ограничат продажу алкоголя 31 января и 2 февраля
31 января и
— В целях обеспечения общественной безопасности на территории Новосибирска принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.
Алкоголь не смогут продавать торговые точки, расположенные на Красном проспекте (от Гоголя до площади Свердлова), на Советской (от Гоголя до Свердлова), на Каменской — от Гоголя до Октябрьской магистрали.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения в городе очередной незаконной акции. Ранее сторонники арестованного политика Алексея Навального анонсировали очередное шествие в эти выходные.
После митинга на прошлой неделе по городу и стране прошла волна арестов и задержаний. Накануне,
2 февраля суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Алексея Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».