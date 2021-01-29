29 января пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 10/10
usd 76.19
eur 92.13
Тема дняКак менялась жизнь при трех губернаторах

Все новости

Все новости

Мэрия внезапно ограничила продажу алкоголя в центре Новосибирска 31 января и 2 февраля

Власти сообщили, что ограничения вводят «для безопасности горожан»

2 283
28Обсудить

Поделиться

Почему именно в эти дни понадобилось обеспечивать безопасность новосибирцев — власти не пояснили. Но ранее мэр упоминал, что в воскресенье планируется несогласованная протестная акция. А <nobr class="_">2 февраля</nobr> в московском суде будут рассматривать дело Навального

Почему именно в эти дни понадобилось обеспечивать безопасность новосибирцев — власти не пояснили. Но ранее мэр упоминал, что в воскресенье планируется несогласованная протестная акция. А 2 февраля в московском суде будут рассматривать дело Навального

Поделиться

В Новосибирске ограничат продажу алкоголя 31 января и 2 февраля

31 января и 2 февраля с 11 до 15 часов в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — это коснется магазинов в центре города.

— В целях обеспечения общественной безопасности на территории Новосибирска принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Алкоголь не смогут продавать торговые точки, расположенные на Красном проспекте (от Гоголя до площади Свердлова), на Советской (от Гоголя до Свердлова), на Каменской — от Гоголя до Октябрьской магистрали.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения в городе очередной незаконной акции. Ранее сторонники арестованного политика Алексея Навального анонсировали очередное шествие в эти выходные.

После митинга на прошлой неделе по городу и стране прошла волна арестов и задержаний. Накануне, 28 января к матери новосибирского журналиста Петра Маняхина пришли представители прокуратуры. Ему хотели вручить предостережение как одному из организаторов предстоящей акции 31 января. Также были арестованы активисты штаба Навального, независимый депутат Антон Картавин и задержан бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский. Суд арестовал его на 8 суток.

2 февраля суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Алексея Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей Навальныйпротест
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...