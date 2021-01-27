«Циклон пришел из Питера»: синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Новосибирске

После сильных морозов в Новосибирск резко пришла приятная теплая погода. Синоптики рассказали, как долго она продержится в городе.

— Резко потеплело из-за вторжения воздушных масс атлантического происхождения — циклон очень быстро пришел с Санкт-Петербурга. Температуры выше климатической нормы, но такие вторжения у нас бывают часто, поэтому ничего аномального в таких процессах нет. Такие колебания температур нормальны для зимы, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.