«Циклон пришел из Питера»: синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Новосибирске

Температура в Новосибирске поднимется до
После сильных морозов в Новосибирск резко пришла приятная теплая погода. Синоптики рассказали, как долго она продержится в городе.
— Резко потеплело из-за вторжения воздушных масс атлантического происхождения — циклон очень быстро пришел с Санкт-Петербурга. Температуры выше климатической нормы, но такие вторжения у нас бывают часто, поэтому ничего аномального в таких процессах нет. Такие колебания температур нормальны для зимы, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
По словам синоптика, теплая погода выше
— На конец месяца мы ждем вторжение холодной воздушной массы с более низкими температурами ниже
28 января в городе облачно, ночью местами снег и метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица и заносы. Температура ночью
29 января ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Ночные температуры
30 января ночью и днем небольшой снег, местами метель. Ночью столбик термометра опустится до
Как говорит синоптик,
Накануне температуры в области опускались ниже