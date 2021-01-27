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«Циклон пришел из Питера»: синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Новосибирске

В городе ожидаются снегопады и метели, а на дорогах возможна гололедица

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Вместе с потеплением в Новосибирск пришли снегопады и метели

Вместе с потеплением в Новосибирск пришли снегопады и метели

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Температура в Новосибирске поднимется до -2 градусов

После сильных морозов в Новосибирск резко пришла приятная теплая погода. Синоптики рассказали, как долго она продержится в городе.

— Резко потеплело из-за вторжения воздушных масс атлантического происхождения — циклон очень быстро пришел с Санкт-Петербурга. Температуры выше климатической нормы, но такие вторжения у нас бывают часто, поэтому ничего аномального в таких процессах нет. Такие колебания температур нормальны для зимы, — сообщает начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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По словам синоптика, теплая погода выше -10 градусов продержится в городе два дня.

— На конец месяца мы ждем вторжение холодной воздушной массы с более низкими температурами ниже -10 градусов. Но трудно сказать, как долго продержатся низкие температуры, потому что есть вероятность, что снова с запада с Атлантики к нам сместится очередной циклон, — добавила синоптик.

28 января в городе облачно, ночью местами снег и метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица и заносы. Температура ночью -5... -7 градусов. Днем -2... -4 градуса. Ветер юго-западный 7–12 м/с.

29 января ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Ночные температуры -5... -7 градусов. Дневные температуры -3... -5 градусов. Ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

30 января ночью и днем небольшой снег, местами метель. Ночью столбик термометра опустится до -10... -12 градусов. Днем -8... -10 градусов, с понижением в течение дня до -15... -17 градусов. Ветер северо-западный ночью 5–10 м/с, днем 3–8 м/с.

Как говорит синоптик, 31 января и 1 февраля также возможны низкие температуры.

Накануне температуры в области опускались ниже 40 градусов, у некоторых жителей термометры показывали до -50 градусов. Но при этом синоптики отмечают, что непрофессиональные приборы могут ошибаться.

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Новосибирскпрогноз погодырезкое потепление
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