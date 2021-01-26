Термометр у жителя Новосибирской области показал -50 градусов — синоптики назвали это ошибкой

В Новосибирской области термометр показал -50 градусов
Нынешняя погода в Новосибирске по праву может называться сибирской — уже несколько дней в городе держатся суровые минусовые температуры. Например, вчера сообщалось, что
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При этом читатель прислал в редакцию НГС фотографию градусника, который застыл в Новосибирском районе
— Во-первых, термометры у народа, конечно же, неповеренные, во-вторых, неправильно установлены — показывают они, соответственно, неправильную температуру. Правильная температура воздуха в наших психрометрических будках на метеостанциях — термометры расположены в метеобудке в открытом пространстве на высоте над уровнем земли в два метра. Так измеряется репрезентативная температура воздуха, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Синоптики пояснили, что все измерения температуры на метеостанциях производятся одновременно и везде термометры висят на одинаковом уровне в одинаковом положении.
— Соответственно, их температурное поле отражает картину общей воздушной массы. А если термометр висит на уровне окна, например, то будет завышать температуру. Если он висит, например, вблизи автостоянки или гаража, то тоже будет показывать температуру неправильную, завышенную. Может и занижать, если высоко висит, — добавили в Гидрометцентре.
Синоптики напомнили, что все приборы периодически должны поверяться с температурным эталоном.
В минувшие сутки, по информации Гидрометцентра, метеостанции фиксировали низкие температуры по северо-востоку. Самая низкая температура была зафиксирована в Тогучине —
Синоптики уже ввели режим неблагоприятных условий в городе из-за морозной безветренной погоды. Сегодня утром над Новосибирском нависла густая морозная дымка. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по пустому городу — смотрите, как красив был Новосибирск.