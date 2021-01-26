Термометр у жителя Новосибирской области показал -50 градусов — синоптики назвали это ошибкой

Нынешняя погода в Новосибирске по праву может называться сибирской — уже несколько дней в городе держатся суровые минусовые температуры. Например, вчера сообщалось, что 25 января в Искитимском районе области зафиксировали -45,6 градуса — это было лишь на один градус выше исторически рекордных температур за этот день. Сегодня оказалось, что в регионе в этот день были температуры еще ниже.

— С 24 на 25 января зафиксировали рекордные температуры в Искитиме и Маслянино — -43... -46 градусов , в пределах города — -41, в Ордынском — -42 градуса , — добавила Марина Виноградова.