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Термометр у жителя Новосибирской области показал -50 градусов — синоптики назвали это ошибкой

Минимальные температуры, которые были зафиксированы в тот же день официально, оказались ниже

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Синоптики отмечают, что градусники, которые есть у жителей, неповеренные и могут ошибаться

Синоптики отмечают, что градусники, которые есть у жителей, неповеренные и могут ошибаться

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В Новосибирской области термометр показал -50 градусов

Нынешняя погода в Новосибирске по праву может называться сибирской — уже несколько дней в городе держатся суровые минусовые температуры. Например, вчера сообщалось, что 25 января в Искитимском районе области зафиксировали -45,6 градуса — это было лишь на один градус выше исторически рекордных температур за этот день. Сегодня оказалось, что в регионе в этот день были температуры еще ниже.

— С 24 на 25 января зафиксировали рекордные температуры в Искитиме и Маслянино — -43... -46 градусов, в пределах города — -41, в Ордынском — -42 градуса, — добавила Марина Виноградова.

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При этом читатель прислал в редакцию НГС фотографию градусника, который застыл в Новосибирском районе 25 января на отметке в -50 градусов. Марина Виноградова отметила, что такую температуру официально никто не фиксировал, и назвала показания градусника ошибочными.

-50 градусов зафиксировал термометр нашего читателя в поселке Крупской в ночь с 24 на 25 января&nbsp;

-50 градусов зафиксировал термометр нашего читателя в поселке Крупской в ночь с 24 на 25 января 

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— Во-первых, термометры у народа, конечно же, неповеренные, во-вторых, неправильно установлены — показывают они, соответственно, неправильную температуру. Правильная температура воздуха в наших психрометрических будках на метеостанциях — термометры расположены в метеобудке в открытом пространстве на высоте над уровнем земли в два метра. Так измеряется репрезентативная температура воздуха, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики пояснили, что все измерения температуры на метеостанциях производятся одновременно и везде термометры висят на одинаковом уровне в одинаковом положении.

— Соответственно, их температурное поле отражает картину общей воздушной массы. А если термометр висит на уровне окна, например, то будет завышать температуру. Если он висит, например, вблизи автостоянки или гаража, то тоже будет показывать температуру неправильную, завышенную. Может и занижать, если высоко висит, — добавили в Гидрометцентре.

Синоптики напомнили, что все приборы периодически должны поверяться с температурным эталоном.

В минувшие сутки, по информации Гидрометцентра, метеостанции фиксировали низкие температуры по северо-востоку. Самая низкая температура была зафиксирована в Тогучине — -43,4 градуса. Также самый аномальный минус по Сибири зафиксировали в Томской области на метеостанции Ванжиль-Кынак — там столбики термометров опустились до -49,6 градуса.

Синоптики уже ввели режим неблагоприятных условий в городе из-за морозной безветренной погоды. Сегодня утром над Новосибирском нависла густая морозная дымка. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по пустому городу — смотрите, как красив был Новосибирск.

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