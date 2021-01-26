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Как выглядит Новосибирск в -40 градусов. Фоторепортаж с улиц застывшего города

Гуляем по морозным туманным улицам с фотокорреспондентом НГС Александром Ощепковым

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Небо над городом сегодня заволокло серой дымкой

Небо над городом сегодня заволокло серой дымкой

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В Новосибирск пришли 40-градусные морозы

В Новосибирске уже несколько дней сохраняется аномально холодная погода. Утром во вторник, 26 января, столбик термометра опустился до -40 градусов. Над замерзшим городом повисла серая дымка, но по улицам, несмотря на морозы, всё равно отважно спешили на работу закаленные новосибирцы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по пустому городу — смотрите, как красив был Новосибирск этим морозным утром.

Уже второй день подряд в Новосибирской области держатся экстремальные морозы

Уже второй день подряд в Новосибирской области держатся экстремальные морозы

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В городе даже <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/01/25/69724296/?utm_source=vk&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=ngs" target="_blank" class="_">ввели режим неблагоприятных метеорологических условий</a> — из-за морозной безветренной погоды в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества

В городе даже ввели режим неблагоприятных метеорологических условий — из-за морозной безветренной погоды в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества

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Температура воздуха сегодня ночью местами достигала <nobr class="_">-40 градусов</nobr>, а сейчас, согласно погодным сервисам, -<nobr class="_">36 °С</nobr>

Температура воздуха сегодня ночью местами достигала -40 градусов, а сейчас, согласно погодным сервисам, -36 °С

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МЧС предупреждает об ухудшении дорожной обстановки из-за гололеда

МЧС предупреждает об ухудшении дорожной обстановки из-за гололеда

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Новосибирцы тщательнее утепляются для такой погоды. На улицах всё больше и больше людей в комбинезонах и горнолыжных костюмах

Новосибирцы тщательнее утепляются для такой погоды. На улицах всё больше и больше людей в комбинезонах и горнолыжных костюмах

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В понедельник, <nobr class="_">25 января</nobr>, в регионе зафиксировали температуру&nbsp;<nobr class="_">45,6 градуса</nobr>

В понедельник, 25 января, в регионе зафиксировали температуру 45,6 градуса

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Рано утром некоторые локации напоминали всем известный хоррор «Сайлент Хилл»

Рано утром некоторые локации напоминали всем известный хоррор «Сайлент Хилл»

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Сложно было разглядеть что-то на дальнем расстоянии

Сложно было разглядеть что-то на дальнем расстоянии

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Горожане тем временем спешили поскорее добраться до тепла

Горожане тем временем спешили поскорее добраться до тепла

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На некоторых улицах довольно безлюдно&nbsp;

На некоторых улицах довольно безлюдно 

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Из-за суровых морозов автовокзалу накануне даже <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/01/25/69722086/?utm_source=vk&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=ngs" target="_blank" class="_">пришлось отменить</a> все автобусные междугородние рейсы&nbsp;

Из-за суровых морозов автовокзалу накануне даже пришлось отменить все автобусные междугородние рейсы 

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Аномально холодная погода сохранится в городе всего один день — уже завтра в Новосибирске резко потеплеет до -3 градусов. Также новосибирские синоптики рассказали о самой низкой температуре, которая была зафиксирована прошедшей ночью в регионе.

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Новосибирсканомальные морозызима
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