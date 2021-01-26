Как выглядит Новосибирск в -40 градусов. Фоторепортаж с улиц застывшего города

В Новосибирске уже несколько дней сохраняется аномально холодная погода. Утром во вторник, 26 января , столбик термометра опустился до -40 градусов . Над замерзшим городом повисла серая дымка, но по улицам, несмотря на морозы, всё равно отважно спешили на работу закаленные новосибирцы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по пустому городу — смотрите, как красив был Новосибирск этим морозным утром.