Как выглядит Новосибирск в -40 градусов. Фоторепортаж с улиц застывшего города

В Новосибирск пришли
В Новосибирске уже несколько дней сохраняется аномально холодная погода. Утром во вторник,
Аномально холодная погода сохранится в городе всего один день — уже завтра в Новосибирске резко потеплеет до
Гуляем по морозным туманным улицам с фотокорреспондентом НГС Александром Ощепковым
В Новосибирск пришли
В Новосибирске уже несколько дней сохраняется аномально холодная погода. Утром во вторник,
Аномально холодная погода сохранится в городе всего один день — уже завтра в Новосибирске резко потеплеет до
25 января 2021, 20:58Из-за морозной безветренной погоды в Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
25 января 2021, 18:30Суровая стужа: 10 кадров с улиц морозного Новосибирска, от которых идут мурашки
25 января 2021, 15:15Скандальный каток в Новосибирске закрыли из-за морозов — что еще не работает в -35 градусов
Поделиться
Поделиться
У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!