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В Новосибирске за день резко потеплеет на 28 градусов

Мэрия предупреждает о возможном сходе снега с крыш

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Столбик термометра ночью опустился практически до рекордных температур

Столбик термометра ночью опустился практически до рекордных температур

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В Новосибирске резко потеплеет до -3 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие три дня. Аномально морозная погода продержится в Новосибирске еще несколько дней, уже в среду в городе резко потеплеет до -3 градусов, а перед этим ночью будет -31 градус.

— К нам будет постепенно смещаться более теплая воздушная масса с Урала, будет падать давление и натекать облачность — ослабеют резко морозы. К утру 27-го числа мы ожидаем в городе повышение до -18 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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26 января в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 градусов, местами до -41 градуса. Температуры днем -25... -27 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

27 января ночью и днем небольшой снег. Ночью ожидается ослабление морозов до -29... -31 градуса с повышением к утру до -18... -20 градусов. Дневные температуры резко повысятся до -3... -5 градусов. Ветер юго-западный, ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с.

28 января небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночные температуры -7... -9 градусов, днем -5... -7 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

— В связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований. Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и льдообразований. Кроме того, места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны огородить предупреждающими знаками — сигнальными лентами, — предупреждают в пресс-центре мэрии.

Сегодня из-за аномальных морозов в Новосибирской области отменили более 200 автобусных междугородних рейсов.

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, — посмотрите эти кадры.

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Новосибирсканомальные морозыпогодапрогноз погоды
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