В Новосибирске за день резко потеплеет на 28 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие три дня. Аномально морозная погода продержится в Новосибирске еще несколько дней, уже в среду в городе резко потеплеет до -3 градусов, а перед этим ночью будет -31 градус.

— К нам будет постепенно смещаться более теплая воздушная масса с Урала, будет падать давление и натекать облачность — ослабеют резко морозы. К утру 27-го числа мы ожидаем в городе повышение до -18 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.