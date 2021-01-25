В Новосибирске за день резко потеплеет на 28 градусов

В Новосибирске резко потеплеет до -3 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие три дня. Аномально морозная погода продержится в Новосибирске еще несколько дней, уже в среду в городе резко потеплеет до -3 градусов, а перед этим ночью будет -31 градус.
— К нам будет постепенно смещаться более теплая воздушная масса с Урала, будет падать давление и натекать облачность — ослабеют резко морозы. К утру 27-го числа мы ожидаем в городе повышение до -18 градусов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
26 января в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью
27 января ночью и днем небольшой снег. Ночью ожидается ослабление морозов до
28 января небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночные температуры
— В связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований. Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и льдообразований. Кроме того, места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны огородить предупреждающими знаками — сигнальными лентами, — предупреждают в пресс-центре мэрии.
Сегодня из-за аномальных морозов в Новосибирской области отменили более 200 автобусных междугородних рейсов.
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, — посмотрите эти кадры.