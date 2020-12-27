Фотограф из Новосибирска снял замерзающий город с высоты — 10 завораживающих кадров

Новосибирский фотограф снял замерзающий город с высоты
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, которые стоят в Сибири второй день.
— Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю, правда, долго не погуляешь. Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина заведется в такой холод, — написал Вадим на своей странице в Instagram.
Публикуем восхитительные кадры замерзшего Новосибирска.
Аномальные морозы стоят в Новосибирской области уже два дня. НГС ведет онлайн-трансляцию о том, как сибиряки переживают холод.