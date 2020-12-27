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Фотограф из Новосибирска снял замерзающий город с высоты — 10 завораживающих кадров

В регионе уже второй день стоит аномальный холод

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С высоты замерзающий город выглядит удивительно

С высоты замерзающий город выглядит удивительно

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Новосибирский фотограф снял замерзающий город с высоты

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, которые стоят в Сибири второй день.

— Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю, правда, долго не погуляешь. Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина заведется в такой холод, — написал Вадим на своей странице в Instagram.

Публикуем восхитительные кадры замерзшего Новосибирска.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Вместе с морозом в Новосибирск пришел еще и туман

Вместе с морозом в Новосибирск пришел еще и туман

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Машин на улицах стало гораздо меньше, потому что многие не завелись

Машин на улицах стало гораздо меньше, потому что многие не завелись

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Дымка над городом

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А главное&nbsp;— смотрите, как безлюдно

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В МЧС сообщили, что аномальнй холод продержится еще пару дней

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И на мосту никого

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В мороз самый известный в России каток выглядит не так впечатляюще, но всё же

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Аномальные морозы стоят в Новосибирской области уже два дня. НГС ведет онлайн-трансляцию о том, как сибиряки переживают холод.

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Вадим Махорованомальные морозыфотограф
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