Фотограф из Новосибирска снял замерзающий город с высоты — 10 завораживающих кадров

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял, как наш город выглядит с высоты птичьего полета во время аномальных холодов, которые стоят в Сибири второй день.

— Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю, правда, долго не погуляешь. Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина заведется в такой холод, — написал Вадим на своей странице в Instagram.

Публикуем восхитительные кадры замерзшего Новосибирска.