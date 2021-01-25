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Новосибирский автовокзал отменил рейсы из-за сильных морозов

Ближайшие два дня дороги области будут патрулировать для оказания помощи тем, кто попал в беду

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Билеты можно вернуть по месту их <nobr class="_">приобретения —</nobr> на сайте или в кассах станций

Билеты можно вернуть по месту их приобретения — на сайте или в кассах станций

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В понедельник из-за аномальных морозов в Новосибирской области отменили автобусные междугородние рейсы.

— Сегодня отменено 209 рейсов: 31 пригородный, 50 межгородских и 128 внутрирайонных автобусов. Полностью сняли подвоз детей с 22 районов, с остальных — частично. Всего подвезено 2,5 тысячи школьников из 13 тысяч в 33 школы. Отмена есть в связи с морозами. Взяли это на контроль на ближайшие два дня — будет патрулирование дорог с целью оказания помощи. Резкое потепление ожидается в среду — будет до -5 °С и снегопады на два-три дня, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В список отмененных рейсов на новосибирском автовокзале Главный вошли маршруты до следующих пунктов:

05:20 Барнаул

06:20 Барнаул

06:40 Томск

06:50 Бийск

07:20 Сузун АС

07:20 Заринск

08:10 Белово

08:30 Кемерово

08:40 Томск

09:00 Новокузнецк

09:05 Карасук АС

09:10 Томск

09:10 Камень-на-Оби

10:00 Колпашево

10:00 Томск

10:40 Камень-на-Оби

10:50 Яровое

11:00 Половинное с

11:30 Кемерово

12:15 Кемерово

12:25 Краснозерское АС

12:25 Белово АВ

14:00 Заринск

21:50 Михайловский

Соответственно, с автостанции «ЖД Вокзал» также нельзя будет уехать по этим же направлениям:

05:50 Новосибирск ЖД Вокзал — Барнаул

06:00 Томск

07:00 Барнаул

07:20 Бийск

07:30 Кемерово АВ

07:30 Белово

07:40 Камень-на-Оби

07:50 Сузун АС

08:00 Заринск

08:00 Томск

08:20 Новокузнецк

09:00 Кемерово

09:40 Камень-на-Оби

09:45 Карасук АС

09:50 Томск

10:40 Колпашево

10:40 Томск

11:00 Кемерово АВ

11:20 Камень-на-Оби

11:30 Яровое

11:40 Половинное с

11:50 Белово АВ

12:10 Кемерово

12:50 Кемерово

13:15 Краснозерское АС

14:25 Заринск

20:40 Кемерово АВ

22:15 Михайловский

С автостанции «Речной Вокзал» не будет поездок по маршрутам:

07:35 Бийск
08:10 Сузун АС

С автостанция «Толмачево» также нельзя будет уехать до следующих автостанций:

06:30 Кемерово АВ
07:20 Новокузнецк
10:10 Кемерово АВ
19:40 Кемерово АВ

На автостанции «Юго-Западная» отменяются рейсы до следующих пунктов:

08:10 Камень-на-Оби
10:00 Камень-на-Оби
10:20 Карасук АС
11:40 Камень-на-Оби
11:50 Яровое
12:05 Половинное с
13:35 Краснозерское АС
22:40 Михайловский

На сайте новосибирского автовокзала сообщают, что электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на их сайте, а остальные билеты — только в кассе места приобретения. То есть если вы купили билет на автостанции «ЖД Вокзал», то можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой.

С 23 по 27 января на трассах в Новосибирской области водителям будут оказывать помощь в морозы. Им советуют воздержаться от поездок во время сильных холодов.

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автовокзалотмена рейсов
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