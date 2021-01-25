Новосибирский автовокзал отменил рейсы из-за сильных морозов

В понедельник из-за аномальных морозов в Новосибирской области отменили автобусные междугородние рейсы.
— Сегодня отменено 209 рейсов: 31 пригородный, 50 межгородских и 128 внутрирайонных автобусов. Полностью сняли подвоз детей с 22 районов, с остальных — частично. Всего подвезено 2,5 тысячи школьников из 13 тысяч в 33 школы. Отмена есть в связи с морозами. Взяли это на контроль на ближайшие два дня — будет патрулирование дорог с целью оказания помощи. Резкое потепление ожидается в среду — будет до
В список отмененных рейсов на новосибирском автовокзале Главный вошли маршруты до следующих пунктов:
05:20 Барнаул
06:20 Барнаул
06:40 Томск
06:50 Бийск
07:20 Сузун АС
07:20 Заринск
08:10 Белово
08:30 Кемерово
08:40 Томск
09:00 Новокузнецк
09:05 Карасук АС
09:10 Томск
09:10 Камень-на-Оби
10:00 Колпашево
10:00 Томск
10:40 Камень-на-Оби
10:50 Яровое
11:00 Половинное с
11:30 Кемерово
12:15 Кемерово
12:25 Краснозерское АС
12:25 Белово АВ
14:00 Заринск
21:50 Михайловский
Соответственно, с автостанции «ЖД Вокзал» также нельзя будет уехать по этим же направлениям:
05:50 Новосибирск ЖД Вокзал — Барнаул
06:00 Томск
07:00 Барнаул
07:20 Бийск
07:30 Кемерово АВ
07:30 Белово
07:40 Камень-на-Оби
07:50 Сузун АС
08:00 Заринск
08:00 Томск
08:20 Новокузнецк
09:00 Кемерово
09:40 Камень-на-Оби
09:45 Карасук АС
09:50 Томск
10:40 Колпашево
10:40 Томск
11:00 Кемерово АВ
11:20 Камень-на-Оби
11:30 Яровое
11:40 Половинное с
11:50 Белово АВ
12:10 Кемерово
12:50 Кемерово
13:15 Краснозерское АС
14:25 Заринск
20:40 Кемерово АВ
22:15 Михайловский
С автостанции «Речной Вокзал» не будет поездок по маршрутам:
07:35 Бийск
08:10 Сузун АС
С автостанция «Толмачево» также нельзя будет уехать до следующих автостанций:
06:30 Кемерово АВ
07:20 Новокузнецк
10:10 Кемерово АВ
19:40 Кемерово АВ
На автостанции «Юго-Западная» отменяются рейсы до следующих пунктов:
08:10 Камень-на-Оби
10:00 Камень-на-Оби
10:20 Карасук АС
11:40 Камень-на-Оби
11:50 Яровое
12:05 Половинное с
13:35 Краснозерское АС
22:40 Михайловский
На сайте новосибирского автовокзала сообщают, что электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на их сайте, а остальные билеты — только в кассе места приобретения. То есть если вы купили билет на автостанции «ЖД Вокзал», то можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой.
С 23 по 27 января на трассах в Новосибирской области водителям будут оказывать помощь в морозы. Им советуют воздержаться от поездок во время сильных холодов.