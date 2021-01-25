Новосибирский автовокзал отменил рейсы из-за сильных морозов

В понедельник из-за аномальных морозов в Новосибирской области отменили автобусные междугородние рейсы.

— Сегодня отменено 209 рейсов: 31 пригородный, 50 межгородских и 128 внутрирайонных автобусов. Полностью сняли подвоз детей с 22 районов, с остальных — частично. Всего подвезено 2,5 тысячи школьников из 13 тысяч в 33 школы. Отмена есть в связи с морозами. Взяли это на контроль на ближайшие два дня — будет патрулирование дорог с целью оказания помощи. Резкое потепление ожидается в среду — будет до -5 °С и снегопады на два-три дня, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.