Установлен ли морозный рекорд в Новосибирской области? Отвечают синоптики

В Новосибирской области зафиксировали температуру в 45,6 градусов
Новосибирские синоптики рассказали о самой низкой температуре, которая была зафиксирована прошедшей ночью в регионе.
— Самая низкая температура была зарегистрирована в Новосибирской области, где столбик опустился до -45,6 градуса. На один градус не достигли рекордных температур, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. Рекорд был также зафиксирован в Искитиме в 2006 году.
По словам синоптиков, грядущая ночь будет еще холодной, особенно по востоку области.
— По западу уже скажется влияние облачности, там будут небольшие осадки. Температуры по западу составят -27... -32 градусов, — добавила синоптик.
Завтра, 26 января, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 градусов, местами до -41 градуса. Температуры днем -25... -27 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/сек.
В последний раз столбик термометра опустился до рекордно низких температур в конце декабря. Синоптики отметили, что на метеостанции Крещенка в Убинском районе температура опустилась до -45,5 градуса. Предыдущий рекорд, по словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, был зафиксирован в 1958 году, тогда в этом районе столбик термометра показывал -43,6 градуса.