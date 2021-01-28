На Новосибирск надвигаются метели и сильный ветер

29 января ночью ожидается -4… -6 градусов, днем -1… -3 градуса, ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью небольшой снег, утром и днем мокрый снег, местами метели. На дорогах снежные заносы, гололедица.
30 января ночью -8… -10 градусов, днем -8… -10 градусов, понижение в течение дня до -13… -15 градусов, ветер северо-западный 3–8 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Без осадков.
31 января температура ночью -18… -20 градусов, местами до -23 °С, днем -10… -12 градусов, ветер юго-восточный 3–8 м/с. Без осадков.
После сильных морозов в Новосибирск резко пришла приятная теплая погода. Синоптики рассказали, как долго она продержится в городе.
Накануне температуры в области опускались ниже -40 градусов, у некоторых жителей термометры показывали до -50 градусов. Но при этом синоптики отмечают, что непрофессиональные приборы могут ошибаться.