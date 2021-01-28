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На Новосибирск надвигаются метели и сильный ветер

Власти предупреждают, что на дорогах возможны снежные заносы

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Небольшие снегопады идут в Новосибирске всю неделю

Небольшие снегопады идут в Новосибирске всю неделю

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Синоптики предупреждают о предстоящей непогоде в Новосибирской области — в конце недели ожидаются мокрый снег, метели и сильный ветер.

— Утром и днем 29 января новосибирцев ждут мокрый снег, местами метели и порывы ветра до 17 м/с. Ухудшение видимости при осадках до 1–2 км, местами — до 500 метров и меньше. На дорогах — снежные заносы, гололедица. 30 и 31 января ожидается понижение температуры воздуха до -23 градусов, — сообщили в мэрии Новосибирска, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

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29 января ночью ожидается -4… -6 градусов, днем -1… -3 градуса, ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью небольшой снег, утром и днем мокрый снег, местами метели. На дорогах снежные заносы, гололедица.

30 января ночью -8… -10 градусов, днем -8… -10 градусов, понижение в течение дня до -13… -15 градусов, ветер северо-западный 3–8 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Без осадков.

31 января температура ночью -18… -20 градусов, местами до -23 °С, днем -10… -12 градусов, ветер юго-восточный 3–8 м/с. Без осадков.

После сильных морозов в Новосибирск резко пришла приятная теплая погода. Синоптики рассказали, как долго она продержится в городе.

Накануне температуры в области опускались ниже -40 градусов, у некоторых жителей термометры показывали до -50 градусов. Но при этом синоптики отмечают, что непрофессиональные приборы могут ошибаться.

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