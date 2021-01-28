На Новосибирск надвигаются метели и сильный ветер

Синоптики предупреждают о предстоящей непогоде в Новосибирской области — в конце недели ожидаются мокрый снег, метели и сильный ветер.

— Утром и днем 29 января новосибирцев ждут мокрый снег, местами метели и порывы ветра до 17 м/с . Ухудшение видимости при осадках до 1–2 км , местами — до 500 метров и меньше. На дорогах — снежные заносы, гололедица. 30 и 31 января ожидается понижение температуры воздуха до -23 градусов , — сообщили в мэрии Новосибирска, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».