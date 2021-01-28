После протестов 23 января Новосибирск закупит новую снегоуборочную технику

Для Новосибирска закупят новую снегоуборочную технику
Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска планирует закупить 8 комбинированных дорожных машин для уборки улиц.
Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, «Дорожно-эксплуатационное учреждение
Максимальная цена каждой машины —
По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, сейчас у города есть 483 единицы снегоуборочной техники. Ночью работает
Напомним, что перед несогласованной акцией
В середине января стало известно, что на дороге на улице Светлановской появилась опасная колея. Позже ее почистили, но водителям всё равно страшно там ездить. НГС решил собрать карту таких же мест — рассказывайте о них редакции.
В декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что на обновление снегоуборочной техники готовы потратить