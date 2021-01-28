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После протестов 23 января Новосибирск закупит новую снегоуборочную технику

Машины получит ДЭУ № 1, которое обслуживает центр города

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Новые машины должны доставить до середины ноября

Новые машины должны доставить до середины ноября

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Для Новосибирска закупят новую снегоуборочную технику

Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска планирует закупить 8 комбинированных дорожных машин для уборки улиц.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» должно получить машины, оснащенные поливомоечным оборудованием, распределителем противогололедных материалов, щеткой и снегоочистителем. Закупку объявили 27 января. ДЭУ № 1 убирает дороги в центре города.

Максимальная цена каждой машины — 4 210 000, общая стоимость — 33 680 000 рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчик должен будет доставить технику до 15 ноября 2021 года, электронный аукцион проведут 8 февраля.

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По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, сейчас у города есть 483 единицы снегоуборочной техники. Ночью работает 220–230 единиц, днем — 170–180. В этом году работу затрудняют морозы ниже -30 градусов.

Напомним, что перед несогласованной акцией 23 января на улице Гоголя заметили снегоуборочную технику. После этого депутат Хельга Пирогова попросила мэра объяснить ее использование. Сегодня, 28 января, Юрий Сердюк объяснил, что технику вывели для обеспечения безопасности.

В середине января стало известно, что на дороге на улице Светлановской появилась опасная колея. Позже ее почистили, но водителям всё равно страшно там ездить. НГС решил собрать карту таких же мест — рассказывайте о них редакции.

В декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что на обновление снегоуборочной техники готовы потратить 50 млн рублей. Их потратят на небольшие погрузчики.

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