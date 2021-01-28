После протестов 23 января Новосибирск закупит новую снегоуборочную технику

По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, сейчас у города есть 483 единицы снегоуборочной техники. Ночью работает 220–230 единиц, днем — 170–180 . В этом году работу затрудняют морозы ниже -30 градусов .

Напомним, что перед несогласованной акцией 23 января на улице Гоголя заметили снегоуборочную технику. После этого депутат Хельга Пирогова попросила мэра объяснить ее использование. Сегодня, 28 января , Юрий Сердюк объяснил, что технику вывели для обеспечения безопасности.

В середине января стало известно, что на дороге на улице Светлановской появилась опасная колея. Позже ее почистили, но водителям всё равно страшно там ездить. НГС решил собрать карту таких же мест — рассказывайте о них редакции.

