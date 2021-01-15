Новосибирцы страдают из-за коварной колеи на дороге — НГС посмотрел, как выглядят опасные участки

Автомобилисты не могут добиться от новосибирских властей нормальной уборки дорог — в некоторых местах машины не могут разъехаться из-за колеи, бывают аварии. Один из таких участков — в районе улицы Светлановской.

Водители общественного транспорта, который ходит по маршруту в районе Светлановской, рассказывают, что опасные участки здесь появились с начала праздников. Дороги не почистили до сих пор.