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Новосибирцы страдают из-за коварной колеи на дороге — НГС посмотрел, как выглядят опасные участки

Водители боятся возить пассажиров, а обращения в диспетчерскую не дают результатов

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В час пик на Светлановской затор — транспорт снижает скорость из-за нечищеных дорог

В час пик на Светлановской затор — транспорт снижает скорость из-за нечищеных дорог

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Опасная колея появилась на улице Светлановской в Новосибирске

Автомобилисты не могут добиться от новосибирских властей нормальной уборки дорог — в некоторых местах машины не могут разъехаться из-за колеи, бывают аварии. Один из таких участков — в районе улицы Светлановской.

Водители общественного транспорта, который ходит по маршруту в районе Светлановской, рассказывают, что опасные участки здесь появились с начала праздников. Дороги не почистили до сих пор.

— Просили чистить 4-го, 9-го, 10-го и утром 13 января. Страшно пассажиров возить, маршрутки уже приезжали в гараж с разбитыми стеклами из-за колеи, — рассказал водитель маршрута № 45. — Как-то была авария, потому что автобус № 5 не мог разъехаться даже с легковой машиной — об этом мы сообщили в диспетчерскую жизнеобеспечения города по номеру 051.

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По словам водителей, на Светлановской транспорт часто сносит на встречную полосу.

— Дорога круглая, как казан, и глубокая колея. Опасно возить пассажиров по этому узкому участку. Всего две полосы, и разъехаться со встречными машинами проблематично. Страшно, никто нас не слышит, — констатируют представители перевозчиков.

По данным 2ГИС, кроме маршрутки № 45 здесь ходит автобус № 5 и автобус № 75.

Корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит проблемный участок дороги. Включайте видео.

Колея есть на Залесского, Даргомыжского, на улице Падунской. И основная — на Светлановской. В час пик транспорт действительно с трудом разъезжается, из-за чего образуются пробки. Чтобы избежать ДТП, автомобили и общественный транспорт едут по обочинам.

Во время пресс-конференции 14 января мэр Анатолий Локоть призвал жителей называть конкретные места, где не чистят дороги.

— Все-таки, чтобы разговор конкретный был, у меня просьба такая, уважаемые коллеги. Давайте конкретные адреса, участки — мы будем работать. Очистить проезжую часть, пешеходную — такая задача стоит, — уточнил мэр.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой обозначить сроки, когда уберут колеи с вышеперечисленных улиц.

Недавно колея стала причиной массового ДТП на пересечении улиц Автогенной и Воинской — «Газель» выбросило на встречную полосу.

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колеяуборка дорог
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