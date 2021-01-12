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Массовое ДТП на дороге с колеей в Новосибирске: на встречку выбросило «Газель», которую везли на буксире

По словам очевидцев, в аварии разбились еще три автомобиля

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«Газель» везли на буксире по скользкой дороге

«Газель» везли на буксире по скользкой дороге

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В Новосибирске «Газель» на буксировке выбросило на встречную полосу

В Новосибирске на пересечении улицы Автогенной и Воинской «Газель» выбросило на встречную полосу.

ДТП произошло сегодня, 12 января, около 11:30. Машину на тросе буксировала другая «Газель».

— Вдруг что-то пошло не так. Цельнометаллический фургон выехал на встречную полосу, где сначала зацепил хетчбэк Toyota Vitz, затем ударил лоб в лоб черный седан, в который в свою очередь сзади врезался кроссовер, — приводит слова очевидца Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На видео с места аварии видно, что на дороге есть колея.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Движение на улице сейчас затруднено. НГС попросил ГИБДД уточнить информацию о пострадавших в ДТП.

Проехать по улице сейчас непросто

Проехать по улице сейчас непросто

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НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с колеей на дороге.

В 2019 году дорожные рабочие сделали разметку прямо в колее на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. Тогда же на Толмачёвском шоссе из-за колеи произошло сразу несколько ДТП — ее не ремонтировали больше года.

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колеямассовое ДТП
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