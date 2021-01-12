Массовое ДТП на дороге с колеей в Новосибирске: на встречку выбросило «Газель», которую везли на буксире

В Новосибирске «Газель» на буксировке выбросило на встречную полосу
В Новосибирске на пересечении улицы Автогенной и Воинской «Газель» выбросило на встречную полосу.
ДТП произошло сегодня,
— Вдруг что-то пошло не так. Цельнометаллический фургон выехал на встречную полосу, где сначала зацепил хетчбэк Toyota Vitz, затем ударил лоб в лоб черный седан, в который в свою очередь сзади врезался кроссовер, — приводит слова очевидца Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На видео с места аварии видно, что на дороге есть колея.
Движение на улице сейчас затруднено. НГС попросил ГИБДД уточнить информацию о пострадавших в ДТП.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с колеей на дороге.
В 2019 году дорожные рабочие сделали разметку прямо в колее на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. Тогда же на Толмачёвском шоссе из-за колеи произошло сразу несколько ДТП — ее не ремонтировали больше года.