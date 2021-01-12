Массовое ДТП на дороге с колеей в Новосибирске: на встречку выбросило «Газель», которую везли на буксире

В Новосибирске на пересечении улицы Автогенной и Воинской «Газель» выбросило на встречную полосу.

ДТП произошло сегодня, 12 января , около 11:30. Машину на тросе буксировала другая «Газель».

— Вдруг что-то пошло не так. Цельнометаллический фургон выехал на встречную полосу, где сначала зацепил хетчбэк Toyota Vitz, затем ударил лоб в лоб черный седан, в который в свою очередь сзади врезался кроссовер, — приводит слова очевидца Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На видео с места аварии видно, что на дороге есть колея.