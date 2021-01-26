Дорогу на Светлановской почистили, но водители боятся там ездить. Собираем карту таких же мест в Новосибирске

На улице Светлановской в Заельцовском районе Новосибирска из-за плохой уборки снега машины попадают в ДТП. Две недели назад водители просили убрать колею — снег почистили, но теперь дорога сужена, а колея никуда не делась.



По словам водителя маршрутки № 45 , в воскресенье здесь произошло очередное ДТП — на Светлановской, где самая опасная колея, развернуло легковую машину.



Обращения по поводу колеи, которая мешает проехать, поступали от водителей еще в первых числах января.

