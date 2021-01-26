Дорогу на Светлановской почистили, но водители боятся там ездить. Собираем карту таких же мест в Новосибирске

НГС собирает снимки дорог Новосибирска с колеями
На улице Светлановской в Заельцовском районе Новосибирска из-за плохой уборки снега машины попадают в ДТП. Две недели назад водители просили убрать колею — снег почистили, но теперь дорога сужена, а колея никуда не делась.
По словам водителя маршрутки
Обращения по поводу колеи, которая мешает проехать, поступали от водителей еще в первых числах января.
— Просили чистить 4-го, 9-го, 10-го и утром
По словам очевидцев, колея была на Залесского, Даргомыжского, на улице Падунской. И основная — на Светлановской. В час пик транспорт действительно с трудом разъезжается, из-за чего образуются пробки — корреспонденты НГС посмотрели, как это выглядит.
Во время пресс-конференции 14 января мэр Анатолий Локоть призвал жителей называть конкретные места, где не чистят дороги, — НГС отправили в мэрию вопрос по уборке снега на этом участке.
После публикации НГС про колею дорогу почистили. Но счищенная наледь осталась вдоль проезжей части и мешала пассажирам общественного транспорта выходить на остановке и проходить на посадку.
На прошлой неделе пресс-центр мэрии Новосибирска ответил на запрос корреспондента об уборке снега на проблемном участке — власти рассказали, что в дежурную МКУ «ЕДДС города Новосибирска»
— Мероприятия по снегоочистке проезжей части и тротуаров на вышеуказанных улицах производятся в соответствии с графиком работ и в сроки, соответствующие требованиям нормативных документов. Проведение работ дорожными службами фиксируется и подтверждается спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
Тем не менее, по словам водителей, дорога завалена снегом, а колея по-прежнему мешает проезду.
— Колея опять на том же участке, на улице Светлановской. Теперь дорога еще сужена: метра полтора — с одной стороны, метр — с другой оставили. По большому счету всё так же осталось, — рассказал водитель маршрутки
12 января произошло массовое ДТП на дороге с колеей в Новосибирске: на встречку выбросило «Газель», которую везли на буксире. После этого мэрия объяснила, что дело было не в колее, а также рассказала, что дороги не очищают при температуре ниже