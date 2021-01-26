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Дорогу на Светлановской почистили, но водители боятся там ездить. Собираем карту таких же мест в Новосибирске

В этом году машины неоднократно попадали в аварии на дорогах с колеями

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Колеи на дорогах мешают проезду общественного транспорта и становятся причиной ДТП&nbsp;

Колеи на дорогах мешают проезду общественного транспорта и становятся причиной ДТП 

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НГС собирает снимки дорог Новосибирска с колеями

На улице Светлановской в Заельцовском районе Новосибирска из-за плохой уборки снега машины попадают в ДТП. Две недели назад водители просили убрать колею — снег почистили, но теперь дорога сужена, а колея никуда не делась.

По словам водителя маршрутки № 45, в воскресенье здесь произошло очередное ДТП — на Светлановской, где самая опасная колея, развернуло легковую машину.

Обращения по поводу колеи, которая мешает проехать, поступали от водителей еще в первых числах января.

— Просили чистить 4-го, 9-го, 10-го и утром 13 января. Страшно пассажиров возить, маршрутки уже приезжали в гараж с разбитыми стеклами из-за колеи, — рассказывал 15 января водитель маршрута № 45. — Как-то была авария, потому что автобус № 5 не мог разъехаться даже с легковой машиной — об этом мы сообщили в диспетчерскую жизнеобеспечения города по номеру 051.

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По словам очевидцев, колея была на Залесского, Даргомыжского, на улице Падунской. И основная — на Светлановской. В час пик транспорт действительно с трудом разъезжается, из-за чего образуются пробки — корреспонденты НГС посмотрели, как это выглядит.

Во время пресс-конференции 14 января мэр Анатолий Локоть призвал жителей называть конкретные места, где не чистят дороги, — НГС отправили в мэрию вопрос по уборке снега на этом участке.

После публикации НГС про колею дорогу почистили. Но счищенная наледь осталась вдоль проезжей части и мешала пассажирам общественного транспорта выходить на остановке и проходить на посадку.

На прошлой неделе пресс-центр мэрии Новосибирска ответил на запрос корреспондента об уборке снега на проблемном участке — власти рассказали, что в дежурную МКУ «ЕДДС города Новосибирска» на 051 с начала января поступило 7 заявок на уборку снега. А вывоз снега был запланирован на 21-е и 22 января.

— Мероприятия по снегоочистке проезжей части и тротуаров на вышеуказанных улицах производятся в соответствии с графиком работ и в сроки, соответствующие требованиям нормативных документов. Проведение работ дорожными службами фиксируется и подтверждается спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

Этот снимок на Светлановской сделан <nobr class="_">24 января —</nobr> колея по-прежнему есть на дороге

Этот снимок на Светлановской сделан 24 января — колея по-прежнему есть на дороге

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Тем не менее, по словам водителей, дорога завалена снегом, а колея по-прежнему мешает проезду.

— Колея опять на том же участке, на улице Светлановской. Теперь дорога еще сужена: метра полтора — с одной стороны, метр — с другой оставили. По большому счету всё так же осталось, — рассказал водитель маршрутки № 45.

12 января произошло массовое ДТП на дороге с колеей в Новосибирске: на встречку выбросило «Газель», которую везли на буксире. После этого мэрия объяснила, что дело было не в колее, а также рассказала, что дороги не очищают при температуре ниже -27 градусов. А 15 января из-за колеи на Большевистской за несколько часов разбились три машины.

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колеяобщественный транспорт
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