Опасную колею на Светлановской почистили, а наледью засыпали подход к остановке и транспорту

В Новосибирске почистили колею и засыпали остановку наледью с нее
Опасную колею на улице Светлановской в Заельцовском районе почистили от наледи после жалобы водителей общественного транспорта, курсирующего по этой дороге, и публикации материала на НГС.
По словам водителей, опасные участки здесь появились с начала праздников и к утру
Коммунальщики почистили этот участок дороги, но оставили счищенную с него наледь вдоль проезжей части — теперь она мешает пассажирам общественного транспорта проходить к автобусам и выходить из них на остановку.
— Пассажирам приходится выходить вот в такое месиво. Сегодня, например, женщина никак не могла подойти к маршрутке, — рассказал водитель маршрута
После первого обращения водителей в редакцию команда НГС проверила, как выглядит проблемный участок дороги и насколько он опасен, — мы сняли всё на видео, посмотрите и вы.