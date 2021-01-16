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Опасную колею на Светлановской почистили, а наледью засыпали подход к остановке и транспорту

Пассажиры с трудом подходят к транспорту и выходят из него на остановку

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Коммунальщики не убрали с обочины счищенную с дороги наледь

Коммунальщики не убрали с обочины счищенную с дороги наледь

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В Новосибирске почистили колею и засыпали остановку наледью с нее

Опасную колею на улице Светлановской в Заельцовском районе почистили от наледи после жалобы водителей общественного транспорта, курсирующего по этой дороге, и публикации материала на НГС.

По словам водителей, опасные участки здесь появились с начала праздников и к утру 15 января дороги еще не были почищены. Маршрутки уже приезжали в гараж с разбитыми стеклами из-за колеи, также здесь уже была одна авария, когда не смогли разъехаться автобус и легковушка.

Коммунальщики почистили этот участок дороги, но оставили счищенную с него наледь вдоль проезжей части — теперь она мешает пассажирам общественного транспорта проходить к автобусам и выходить из них на остановку.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Пассажирам приходится выходить вот в такое месиво. Сегодня, например, женщина никак не могла подойти к маршрутке, — рассказал водитель маршрута № 45.

После первого обращения водителей в редакцию команда НГС проверила, как выглядит проблемный участок дороги и насколько он опасен, — мы сняли всё на видео, посмотрите и вы.

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Заельцовский районавтодорогаколеяСветлановская
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