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Тема дняКак изменили развязку у «горба Городецкого». Схема

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На Большевистской появилась колея — за несколько часов там разбились три машины

В одной аварии пострадала женщина

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Авария с «Маздой» произошла днем

Авария с «Маздой» произошла днем

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В Новосибирске на Большевистской появилась колея глубиной 8 сантиметров

Сегодня, 15 января, в Новосибирске на улице Большевистской произошло две аварии. Высота колеи на этом участке — 8 см.

— На улице Большевистской в районе с развязкой Бугринского моста из-за колеи на асфальте произошло сегодня уже два ДТП. «Мазду-6» бросило из колеи на отбойник, к счастью, никто не пострадал. Через несколько часов чуть дальше этого места «Тойоту-Камри» развернуло на 180 градусов, в нее врезалась «Газель», — рассказал читатель НГС Антон.

На дороге образовалась колея

На дороге образовалась колея

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Информацию об авариях подтвердили в ГИБДД.

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— В столкновении «Тойоты» с «Газелью» никто не пострадал. Заявка в дежурную часть поступила в 09:30, «Мазда» столкнулась с препятствием, у женщины незначительный ушиб, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

«Мазда» получила серьезные повреждения

«Мазда» получила серьезные повреждения

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Накануне, 14 января, НГС выяснил, что водители страдают из-за колеи высотой в 17 см на улице Светлановской. Рассказываем, какие проблемы из-за этого возникают у автомобилистов.

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БольшевистскаяБугринский мостГИБДДаварииколея
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