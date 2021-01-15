На Большевистской появилась колея — за несколько часов там разбились три машины

Сегодня, 15 января, в Новосибирске на улице Большевистской произошло две аварии. Высота колеи на этом участке — 8 см.

— На улице Большевистской в районе с развязкой Бугринского моста из-за колеи на асфальте произошло сегодня уже два ДТП. «Мазду-6» бросило из колеи на отбойник, к счастью, никто не пострадал. Через несколько часов чуть дальше этого места «Тойоту-Камри» развернуло на 180 градусов, в нее врезалась «Газель», — рассказал читатель НГС Антон.