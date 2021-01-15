На Большевистской появилась колея — за несколько часов там разбились три машины

В Новосибирске на Большевистской появилась колея глубиной 8 сантиметров
Сегодня, 15 января, в Новосибирске на улице Большевистской произошло две аварии. Высота колеи на этом участке — 8 см.
— На улице Большевистской в районе с развязкой Бугринского моста из-за колеи на асфальте произошло сегодня уже два ДТП. «Мазду-6» бросило из колеи на отбойник, к счастью, никто не пострадал. Через несколько часов чуть дальше этого места «Тойоту-Камри» развернуло на 180 градусов, в нее врезалась «Газель», — рассказал читатель НГС Антон.
Информацию об авариях подтвердили в ГИБДД.
— В столкновении «Тойоты» с «Газелью» никто не пострадал. Заявка в дежурную часть поступила в 09:30, «Мазда» столкнулась с препятствием, у женщины незначительный ушиб, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Накануне, 14 января, НГС выяснил, что водители страдают из-за колеи высотой в 17 см на улице Светлановской. Рассказываем, какие проблемы из-за этого возникают у автомобилистов.