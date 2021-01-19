Мэрия Новосибирска объяснила, в каких случаях на дорогах не убирают опасные колеи

Морозы помешали технике в Новосибирске убрать колеи с дорог
В мэрии Новосибирска рассказали, при каких условиях с дорог города техника не может убрать опасные колеи.
В частности, власти прокомментировали ДТП на улице Автогенной, где на плохой дороге «Газель» выбросило на встречную полосу.
— Колея на проезжей части образовалась вследствие невозможности уборки с проезжей части снежного наста из-за низких температур. При температуре окружающего воздуха
В мэрии отметили, что причиной аварии на Автогенной была не колея. На фотографиях с места ДТП видно, что «Газель», выехавшую на встречную полосу, буксировали в гололедицу на гибкой сцепке, что является нарушением.
— В зимнее время буксировка разрешается только на жесткой сцепке, что послужило причиной ДТП. Вины ответственного сотрудника, ответственного за уборку вышеуказанного участка, не усматривается по причине плохих погодных условий, — передали в мэрии.
Специалисты также добавили, что в первую очередь в городе вычищаются магистральные улицы и только потом все остальные.
— После ослабления морозов и установления температуры окружающего воздуха не ниже
На прошлой неделе НГС рассказывал, что автомобилисты не могут добиться от новосибирских властей нормальной уборки дорог, один из таких участков, где также была колея, нашелся в районе улицы Светлановской.