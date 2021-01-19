Мэрия Новосибирска объяснила, в каких случаях на дорогах не убирают опасные колеи

В мэрии отметили, что причиной аварии на Автогенной была не колея. На фотографиях с места ДТП видно, что «Газель», выехавшую на встречную полосу, буксировали в гололедицу на гибкой сцепке, что является нарушением.

— В зимнее время буксировка разрешается только на жесткой сцепке, что послужило причиной ДТП. Вины ответственного сотрудника, ответственного за уборку вышеуказанного участка, не усматривается по причине плохих погодных условий, — передали в мэрии.

Специалисты также добавили, что в первую очередь в городе вычищаются магистральные улицы и только потом все остальные.

— После ослабления морозов и установления температуры окружающего воздуха не ниже -25 градусов работы по уборке проезжей части улиц города Новосибирска проводятся по графику в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней, — уточнили в администрации города.

На прошлой неделе НГС рассказывал, что автомобилисты не могут добиться от новосибирских властей нормальной уборки дорог, один из таких участков, где также была колея, нашелся в районе улицы Светлановской.