А дороги не чищены: у мэра Локтя спросили, почему снегоуборочная техника преграждала дороги на протестной акции

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова обратилась к мэру с просьбой объяснить использование снегоуборочной техники на субботней акции в поддержку Алексея Навального в Новосибирске. Снегоуборочные машины заметили у Дома офицеров в субботу, 23 января , — ими перекрыли дорогу.



Фотографию письма мэру депутат разместила у себя в соцсетях.