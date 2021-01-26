А дороги не чищены: у мэра Локтя спросили, почему снегоуборочная техника преграждала дороги на протестной акции

Новосибирский депутат обратился к мэру из-за нецелевого использования снегоуборочной техники
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова обратилась к мэру с просьбой объяснить использование снегоуборочной техники на субботней акции в поддержку Алексея Навального в Новосибирске. Снегоуборочные машины заметили у Дома офицеров в субботу,
Фотографию письма мэру депутат разместила у себя в соцсетях.
— Планировала написать письмо, когда встретила на акции очередную снегоуборочную машину, при этом мне вот только что писали жители округа, что ничего не убирается. А потом вижу в чатах, в соцсетях посты о том, что всех тоже интересует этот вопрос, значит есть реакция на такие действия, значит письмо точно нужно писать, и не мне одной показалось нелогичным решение использовать эту технику, — рассказала Хельга Пирогова. Она добавила, что письмо поддержали ее избиратели и все депутаты коалиции «
Хельга Пирогова также напомнила о заявлении Локтя, который утверждал, что во время массовой акции
— Прошу дать разъяснения, за чей счет было организовано нецелевое использование техники, — указала автор письма.
НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.
В субботу,