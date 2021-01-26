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Тема дняМонолог губернатора. О Навальном и акциях протеста

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А дороги не чищены: у мэра Локтя спросили, почему снегоуборочная техника преграждала дороги на протестной акции

Письмо с вопросами отправила депутат Хельга Пирогова

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Снегоуборочные машины появились на улице Гоголя за несколько часов до акции&nbsp;

Снегоуборочные машины появились на улице Гоголя за несколько часов до акции 

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Новосибирский депутат обратился к мэру из-за нецелевого использования снегоуборочной техники

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова обратилась к мэру с просьбой объяснить использование снегоуборочной техники на субботней акции в поддержку Алексея Навального в Новосибирске. Снегоуборочные машины заметили у Дома офицеров в субботу, 23 января, — ими перекрыли дорогу.

Фотографию письма мэру депутат разместила у себя в соцсетях.

— Планировала написать письмо, когда встретила на акции очередную снегоуборочную машину, при этом мне вот только что писали жители округа, что ничего не убирается. А потом вижу в чатах, в соцсетях посты о том, что всех тоже интересует этот вопрос, значит есть реакция на такие действия, значит письмо точно нужно писать, и не мне одной показалось нелогичным решение использовать эту технику, — рассказала Хельга Пирогова. Она добавила, что письмо поддержали ее избиратели и все депутаты коалиции «Новосибирск-2020».

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Хельга Пирогова также напомнила о заявлении Локтя, который утверждал, что во время массовой акции 23 января не планируется привлечения никаких дополнительных служб, и об отчетах департамента транспорта, по которым городу не хватает снегоуборочной техники.

— Прошу дать разъяснения, за чей счет было организовано нецелевое использование техники, — указала автор письма.

Под заявлением подписался также депутат от коалиции «<nobr class="_">Новосибирск-2020</nobr>» Антон Картавин&nbsp;

Под заявлением подписался также депутат от коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин 

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НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе акция прошла в Новосибирске. В этом сюжете мы рассказываем о событиях вокруг этого мероприятия.

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