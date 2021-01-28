В мэрии объяснили, зачем на протестной акции в Новосибирске дороги перекрыли снегоуборочной техникой

В мэрии объяснили, зачем в Новосибирске 23 января перекрыли дороги техникой
Начальник управления автомобильных дорог Новосибирска Юрий Сердюк рассказал, зачем во время шествия 23 января в центре города выставили крупную дорожную технику. Ранее депутат Хельга Пирогова попросила объяснить использование снегоуборщиков, которые преградили дороги на несанкционированной акции.
По словам Юрия Сердюка, технику используют на всех крупных мероприятиях, которые проводят в городе.
— Для предотвращения возможных террористических посягательств, которые мы отмечаем в ряде других стран, где на скорости на автомобилях въезжают в большое скопление людей, мы во взаимодействии с правоохранительными органами выставляем технику в указанных правоохранителями местах. Это обычная практика, она применяется не только в городе Новосибирске. Мы понимаем, что какую-то часть техники отрываем от рабочего процесса, но в данном случае все 10 единиц были не из рабочей смены, — объяснил Юрий Сердюк во время встречи с журналистами.
Он отметил, безопасность людей не должна страдать, несмотря на то, что акция была несогласованной.
За несколько дней до митинга 23 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что ему не известно об усилении патрулирования в день акции. НГС рассказывал о том, как она прошла, в специальном сюжете.