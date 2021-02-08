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Ничего не разглядеть: 8 фотографий с заснеженных и невидимых улиц Новосибирска

Сильный ветер со снегом поднялся сегодня во второй половине дня

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Сегодня виды в городе были такими, как будто на них смотришь через пелену&nbsp;

Сегодня виды в городе были такими, как будто на них смотришь через пелену 

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Из-за метели в Новосибирске стали плохо различимы здания

Сегодня, 8 февраля, весь день улицы города заметает снегом. В городе такая сильная метель, что не видно крыш ближайших домов. А в МЧС тем временем предупреждают, что сильный ветер до 23 м/с будет и завтра.

Посмотрите на фотографии нашего коллеги Александра Ощепкова и убедитесь, что в Новосибирске практически ничего не видно.

Так сейчас выглядят крыши — непонятно, где заканчивается дом и начинается небо

Так сейчас выглядят крыши — непонятно, где заканчивается дом и начинается небо

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Из-за метели и снегопада в городе ухудшилась видимость

Из-за метели и снегопада в городе ухудшилась видимость

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Недавно припаркованные автомобили стремительно заметает

Недавно припаркованные автомобили стремительно заметает

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На некоторых снимках из-за метели можно разглядеть только размытые силуэты зданий

На некоторых снимках из-за метели можно разглядеть только размытые силуэты зданий

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Только что оставленные следы через несколько минут исчезают

Только что оставленные следы через несколько минут исчезают

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Несмотря на метель и сильный ветер, люди продолжают спешить по своим делам

Несмотря на метель и сильный ветер, люди продолжают спешить по своим делам

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По данным Гидрометцентра, мокрый снег и метели не стихнут в ближайшие часы&nbsp;

По данным Гидрометцентра, мокрый снег и метели не стихнут в ближайшие часы 

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— По данным Гидрометцентра, 9 февраля по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 23 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — такие сообщения сегодня получают от МЧС жители региона.

Кстати, синоптики предупреждают, что погода на этой неделе снова изменится: после внезапного потепления, которое было на выходных, Новосибирск ждут 30-градусные морозы.

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