Ничего не разглядеть: 8 фотографий с заснеженных и невидимых улиц Новосибирска

Сегодня, 8 февраля, весь день улицы города заметает снегом. В городе такая сильная метель, что не видно крыш ближайших домов. А в МЧС тем временем предупреждают, что сильный ветер до 23 м/с будет и завтра.

Посмотрите на фотографии нашего коллеги Александра Ощепкова и убедитесь, что в Новосибирске практически ничего не видно.