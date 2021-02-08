Ничего не разглядеть: 8 фотографий с заснеженных и невидимых улиц Новосибирска

Из-за метели в Новосибирске стали плохо различимы здания
Сегодня, 8 февраля, весь день улицы города заметает снегом. В городе такая сильная метель, что не видно крыш ближайших домов. А в МЧС тем временем предупреждают, что сильный ветер до
Посмотрите на фотографии нашего коллеги Александра Ощепкова и убедитесь, что в Новосибирске практически ничего не видно.
— По данным Гидрометцентра, 9 февраля по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до
Кстати, синоптики предупреждают, что погода на этой неделе снова изменится: после внезапного потепления, которое было на выходных, Новосибирск ждут 30-градусные морозы.