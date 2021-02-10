Отполировали: как чистят дороги к домам и работе Локтя, Травникова и Меняйло (фоторепортаж на зависть)

В Новосибирске идеально почистили дороги к мэрии и правительству
В понедельник на Новосибирск обрушился сильный снегопад — многие дворы окончательно погрязли в грязно-сером месиве, а улицы покрылись страшной гребенкой (кочкарник, как говорят дорожники). Повсюду ледяная колея, угрожающая внезапной потерей управления автомобилем. По последним данным мэрии, с начала зимы коммунальные службы вывезли
Следующий день после масштабного снегопада. Дачное шоссе — пожалуй, самое элитное шоссе Новосибирска. Оно ведет к дачам губернатора и полпреда президента, к домам чиновников, депутатов и крупных бизнесменов — в общем, весь региональный истеблишмент ездит здесь.
Шоссе тщательно расчищено, машины едут по чистому асфальту, правда, не срезаны небольшие полоски снежного наста в межколейном пространстве. Только что прошла снегоуборочная машина, обильно посыпавшая дорогу специальным отсевом.
Улица Жуковского. Здесь пролегает путь кортежа полпреда президента, проезжая часть убрана до чистого асфальта, нет ни намека на гребенку.
По обочинам — валы свежеубранного снега, но в целом проезжая часть не сужена — остается по три полосы движения в каждую сторону. Даже Красный проспект выглядит хуже по сравнению с Жуковкой.
Боковой служебный подъезд здания правительства Новосибирской области с улицы Свердлова — именно сюда подъезжает губернатор Андрей Травников на своем служебном «Лексусе».
Проезжая часть расчищена до асфальта, нет никаких куч снега — всё оперативно вывезли. Любо-дорого посмотреть.
Аналогичный служебный подъезд к зданию мэрии Новосибирска с улицы Щетинкина, сюда привозят мэра Анатолия Локтя и прочих его заместителей, руководителей департаментов.
Асфальт вылизан даже еще лучше, чем у здания правительства региона. В это время на другой стороне Красного проспекта люди массово поскальзывались и падали на наледи, здесь же падающих мы не заметили.
Улица Державина — место работы полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Парадный въезд тщательно расчищен, хоть и не до асфальта.
По самой улице Державина видны остатки снега, но колеи, грубой гребенки нет, снежные массы отодвинуты к обочине.
Дом на Комсомольском проспекте, где, предположительно, проживает бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Въезд на территорию очищен, но снег вывезли еще не весь. В целом — нормально.
Ну а это дом, где живет мэр Анатолий Локоть. Со стороны забора, ограждающего территорию, парковка запрещена — и так тесно.
Сама улица Галущака почищена, но не до асфальта. Колеи нет, но присутствуют небольшие кочки.
Въезд на территорию под шлагбаум — снежного месива нет, но видна наледь. Рядом лежат кучи снега — видимо, еще не вывезли. В целом — жить можно.
В обычных дворах тем временем обстановка гораздо хуже. Посмотрите, например, на это видео из нашего Инстаграма: