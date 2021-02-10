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Отполировали: как чистят дороги к домам и работе Локтя, Травникова и Меняйло (фоторепортаж на зависть)

Мы побывали на улицах, по которым ежедневно ездят крупные чиновники и новосибирская элита

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Подъезд к зданию мэрии Новосибирска

Подъезд к зданию мэрии Новосибирска

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В Новосибирске идеально почистили дороги к мэрии и правительству

В понедельник на Новосибирск обрушился сильный снегопад — многие дворы окончательно погрязли в грязно-сером месиве, а улицы покрылись страшной гребенкой (кочкарник, как говорят дорожники). Повсюду ледяная колея, угрожающая внезапной потерей управления автомобилем. По последним данным мэрии, с начала зимы коммунальные службы вывезли 947 тысяч кубометров снега, но всё равно новосибирцы остаются недовольными уборкой. А как чистят дороги, ведущие к домам и местам работы главных чиновников и прочей элиты? Давайте посмотрим.

Элитное Дачное шоссе

Элитное Дачное шоссе

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Следующий день после масштабного снегопада. Дачное шоссе — пожалуй, самое элитное шоссе Новосибирска. Оно ведет к дачам губернатора и полпреда президента, к домам чиновников, депутатов и крупных бизнесменов — в общем, весь региональный истеблишмент ездит здесь.

Шоссе очищено и посыпано отсевом

Шоссе очищено и посыпано отсевом

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Шоссе тщательно расчищено, машины едут по чистому асфальту, правда, не срезаны небольшие полоски снежного наста в межколейном пространстве. Только что прошла снегоуборочная машина, обильно посыпавшая дорогу специальным отсевом.

Жуковка расчищена до асфальта

Жуковка расчищена до асфальта

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Улица Жуковского. Здесь пролегает путь кортежа полпреда президента, проезжая часть убрана до чистого асфальта, нет ни намека на гребенку.

Выглядит лучше Красного проспекта

Выглядит лучше Красного проспекта

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По обочинам — валы свежеубранного снега, но в целом проезжая часть не сужена — остается по три полосы движения в каждую сторону. Даже Красный проспект выглядит хуже по сравнению с Жуковкой.

Служебный вход для губернатора Травникова

Служебный вход для губернатора Травникова

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Боковой служебный подъезд здания правительства Новосибирской области с улицы Свердлова — именно сюда подъезжает губернатор Андрей Травников на своем служебном «Лексусе».

Снег убрали и вывезли

Снег убрали и вывезли

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Проезжая часть расчищена до асфальта, нет никаких куч снега — всё оперативно вывезли. Любо-дорого посмотреть.

Сюда привозят на службу мэра Локтя

Сюда привозят на службу мэра Локтя

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Аналогичный служебный подъезд к зданию мэрии Новосибирска с улицы Щетинкина, сюда привозят мэра Анатолия Локтя и прочих его заместителей, руководителей департаментов.

Чистота и порядок

Чистота и порядок

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Асфальт вылизан даже еще лучше, чем у здания правительства региона. В это время на другой стороне Красного проспекта люди массово поскальзывались и падали на наледи, здесь же падающих мы не заметили.

Место работы полпреда президента

Место работы полпреда президента

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Улица Державина — место работы полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Парадный въезд тщательно расчищен, хоть и не до асфальта.

Улица Державина

Улица Державина

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По самой улице Державина видны остатки снега, но колеи, грубой гребенки нет, снежные массы отодвинуты к обочине.

Дом на Комсомольском проспекте

Дом на Комсомольском проспекте

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Дом на Комсомольском проспекте, где, предположительно, проживает бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Въезд на территорию очищен, но снег вывезли еще не весь. В целом — нормально.

Дом на улице Галущака

Дом на улице Галущака

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Ну а это дом, где живет мэр Анатолий Локоть. Со стороны забора, ограждающего территорию, парковка запрещена — и так тесно.

Колея отсутствует

Колея отсутствует

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Сама улица Галущака почищена, но не до асфальта. Колеи нет, но присутствуют небольшие кочки.

Расчищенный въезд под шлагбаум

Расчищенный въезд под шлагбаум

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Въезд на территорию под шлагбаум — снежного месива нет, но видна наледь. Рядом лежат кучи снега — видимо, еще не вывезли. В целом — жить можно.

В обычных дворах тем временем обстановка гораздо хуже. Посмотрите, например, на это видео из нашего Инстаграма:

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уборка снегадорогимэрия
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