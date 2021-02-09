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Тема дняКарта новых камер фиксации ПДД (будьте осторожны)

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Шесть человек за три минуты: новосибирцы падают на льду возле метро, а напротив крыльцо мэрии чистят два человека

Сегодня в городе резко похолодало после вчерашней плюсовой температуры

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В городе появилось много опасных мест — нужно быть осторожным во время прогулок

В городе появилось много опасных мест — нужно быть осторожным во время прогулок

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Тротуары в Новосибирске покрылись льдом

В последние дни Новосибирске была теплая погода — температура даже поднималась до 0 градусов. В понедельник на город обрушился снегопад, который спровоцировал пробки и очереди в общественном транспорте. Сегодня, 9 февраля, в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.

На тротуарах образовались бугры

На тротуарах образовались бугры

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В некоторых местах лед тает, несмотря на минусовую температуру

В некоторых местах лед тает, несмотря на минусовую температуру

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Снег стал похож на серую кашу

Снег стал похож на серую кашу

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Некоторые участки выглядят чистыми, но на них все равно есть тонкая корочка льда

Некоторые участки выглядят чистыми, но на них все равно есть тонкая корочка льда

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Ступеньки мэрии Новосибирска убирают сразу два человека

Ступеньки мэрии Новосибирска убирают сразу два человека

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Если во время чистки дороги снег сгребают к тротуарам, пешеходы прокладывают себе дороги самостоятельно

Если во время чистки дороги снег сгребают к тротуарам, пешеходы прокладывают себе дороги самостоятельно

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Найти участок без льда довольно сложно

Найти участок без льда довольно сложно

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В ближайшие дни синоптики ожидают морозы без осадков

В ближайшие дни синоптики ожидают морозы без осадков

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В городе работает снегоуборочная техника&nbsp;

В городе работает снегоуборочная техника 

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В Первомайском сквере лед тоже приходится обходить стороной

В Первомайском сквере лед тоже приходится обходить стороной

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По наблюдениям фотокорреспондента НГС, рядом со входом в метро «Площадь Ленина» со стороны Краеведческого музея за 3 минуты поскользнулись 6 человек

По наблюдениям фотокорреспондента НГС, рядом со входом в метро «Площадь Ленина» со стороны Краеведческого музея за 3 минуты поскользнулись 6 человек

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При падении можно получить серьезные травмы

При падении можно получить серьезные травмы

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Будьте осторожней!

Будьте осторожней!

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Накануне синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. Вскоре в городе может снова похолодать до -30 градусов.

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