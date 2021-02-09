Шесть человек за три минуты: новосибирцы падают на льду возле метро, а напротив крыльцо мэрии чистят два человека

В последние дни Новосибирске была теплая погода — температура даже поднималась до 0 градусов. В понедельник на город обрушился снегопад, который спровоцировал пробки и очереди в общественном транспорте. Сегодня, 9 февраля, в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.