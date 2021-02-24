На Советской срезали снег возле парковки — видео, на котором машина не может съехать вниз на дорогу

В Новосибирске на улице Советской, 8 после уборки дороги парковочный карман оказался примерно на 35 сантиметров выше асфальта. Теперь автомобилистам сложно съехать оттуда. НГС поговорил с главой ТСЖ дома на Советской Артёмом Пинчуком и начальником управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрием Сердюком.

— Территория принадлежит городу. Должны были чистить и дорогу, и тротуары, и парковочные места, а у нас это практически никогда не чистилось, — говорит Артём Пинчук. — Звонишь на 051, оставляешь заявку, они ее принимают. Можно на «Госуслугах» оставить, приложить фотографию. Это всё было сделано, но никакого результата. Они убрали только дорогу, но сделали очень большой бордюр на парковочное место — около 35 сантиметров . Некоторые машины там остались, некоторые даже заехать туда не могут. Сейчас не убраны парковка и тротуар.