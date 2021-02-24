На Советской срезали снег возле парковки — видео, на котором машина не может съехать вниз на дорогу

В Новосибирске парковка оказалась выше дороги
В Новосибирске на улице Советской, 8 после уборки дороги парковочный карман оказался примерно
— Территория принадлежит городу. Должны были чистить и дорогу, и тротуары, и парковочные места, а у нас это практически никогда не чистилось, — говорит Артём Пинчук. — Звонишь на 051, оставляешь заявку, они ее принимают. Можно на «Госуслугах» оставить, приложить фотографию. Это всё было сделано, но никакого результата. Они убрали только дорогу, но сделали очень большой бордюр на парковочное место — около
По словам главы ТСЖ, грейдер работал на Советской 21 или 22 февраля, парковку тогда не чистили. Также жильцов дома не предупредили о предстоящей уборке снега, чтобы они заранее убрали с парковки машины.
— В прошлом году мэрия чистила парковку. Они пришли, ограждения поставили. В этом — ничего. Советская попала в перечень улиц, где будут убирать. Какой перечень? Здесь все улицы надо убирать, — добавил Артём Пинчук.
По словам Юрия Сердюка, очистить парковочный карман не удалось из-за стоявших там автомобилей. ТСЖ не предупреждают о предстоящей уборке, потому что Советская — это улица общего пользования. Там могут находиться машины, которые принадлежат другим горожанам, а не только жителям конкретного дома.
Артём прислал видео, на котором показано, как автомобиль одного из жильцов пытается выехать с парковки.
— Если бы был свободный парковочный карман, мы бы вывезли снег. Эти работы планировали. В ночь сегодня на Советской будут работать по очистке карманов — там, где не будет машин, вычистим обязательно. Это дорога общего пользования, на ней могут находиться не только машины жителей конкретного ТСЖ, но и автомобили других жителей нашего любимого города. Мы видим, где освобождаются парковочные карманы, и их убираем, — объяснил Юрий Сердюк.
При этом дорожные службы не могут эвакуировать автомобили или запрещать им парковаться, потому что они не нарушают правил дорожного движения.
Юрий Сердюк отметил, что снег, который скапливается после уборки в лотковой зоне, по ГОСТу должны вывозить в течение девяти дней, но это иногда не получается сделать.
— К сожалению, погода нам не дает возможности находиться без снегопадов в течение девяти дней. Не успеваем убрать последствия одного, как приходит другой. Если это сопровождается снижением температуры, что характерно для этого года, наша техника не может выйти на уборку городских улиц, — сказал начальник управления.
Он отметил, что с крупных дорог снег вывозят оперативно.
На прошлой неделе, 16 февраля, НГС рассказывал, что делать, если с вашего двора не вывозят снег. Почитайте об этом в четырех карточках. Также мы показывали самые проблемные места с завалами в городе, на которые пожаловались наши читатели.