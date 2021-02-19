«Это вынужденные меры»: в мэрии объяснили, почему дорожники продолжают сбрасывать снег с Октябрьского моста в Обь

В мэрии Новосибирска рассказали, почему в феврале грязный снег с Октябрьского моста решили сбрасывать сразу в реку.

На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла похожую ситуацию в начале февраля форс-мажором, теперь объяснение изменилось.

— Уборка снежных масс производится в первую очередь на наиболее сложных и востребованных для безопасного движения городского общественного транспорта участках дорог города. Темные полосы под Октябрьским мостом в феврале текущего года были образованы в связи с проведением мероприятий по очистке проезжей части и попаданием элементов снежной массы за перила моста. Так как регламентирующими документами запрещено нахождение складированного убранного снега на проезжей части мостов, а также во избежание сильных заторов на сужениях проезжей части моста из-за наличия на нем снежного вала были приняты данные вынужденные меры, — ответили на официальный запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.