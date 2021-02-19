«Это вынужденные меры»: в мэрии объяснили, почему дорожники продолжают сбрасывать снег с Октябрьского моста в Обь

В мэрии Новосибирска объяснили, почему сбрасывают снег с моста в Обь
В мэрии Новосибирска рассказали, почему в феврале грязный снег с Октябрьского моста решили сбрасывать сразу в реку.
На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла похожую ситуацию в начале февраля форс-мажором, теперь объяснение изменилось.
— Уборка снежных масс производится в первую очередь на наиболее сложных и востребованных для безопасного движения городского общественного транспорта участках дорог города. Темные полосы под Октябрьским мостом в феврале текущего года были образованы в связи с проведением мероприятий по очистке проезжей части и попаданием элементов снежной массы за перила моста. Так как регламентирующими документами запрещено нахождение складированного убранного снега на проезжей части мостов, а также во избежание сильных заторов на сужениях проезжей части моста из-за наличия на нем снежного вала были приняты данные вынужденные меры, — ответили на официальный запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.
Уборкой снега на Октябрьском мосту занимается МКУ «ДЭУ
— Состав комбинированных противогололедных материалов, применяемых в текущий зимний сезон при обработке проезжей части Октябрьского моста, в своем составе и своей концентрации не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Цвет снежной массы в районе мостов обусловлен особенностью частиц отсева горных пород, входящих в состав противогололедной смеси. Вместе с тем конструкции данных мостовых сооружений предполагают отведение воды и талого снега в русло реки Обь через влагоотводные трубы, являющиеся неотъемлемой частью конструкции мостов, — добавили в мэрии.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что не занимаются подобными разбирательствами.
— Указанные полномочия на территории Новосибирской области осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, — говорится в ответе.
В управлении на запрос корреспондента НГС на момент публикации не ответили.
Ситуация со сбросом снега с моста в реку в Новосибирске длится больше недели. Впервые грязь на реке горожане заметили еще во вторник,