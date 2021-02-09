«Это был форс-мажор»: в мэрии объяснили, почему снегоуборщик скидывал грязь с моста в Обь

Мэрия Новосибирска назвала форс-мажором скидывание грязного снега в Обь
В мэрии Новосибирска объяснили, почему погрузчик скидывал снег с Коммунального моста в реку, — накануне очевидцы сняли видео с тем, как работает снегоуборочная техника.
— В условиях перепада температур — резкого перехода от положительных температур на отрицательные — дорожным учреждениям была поставлена задача очистить проезжую часть, максимально обеспечив безопасность движения на основных магистралях города. Находясь в ситуации форс-мажора, машинист дорожно-эксплуатационного учреждения, пытаясь ускорить процесс очистки тротуарной части Октябрьского моста, самовольно принял решение сбросить часть снега, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — По данному факту был проведен разбор, составлена беседа о недопустимости таких действий при уборке проезжей части.
Также в учреждении добавили, что мэр Анатолий Локоть потребовал усилить контроль за уборкой улиц «с целью исключения подобных ситуаций».
При этом ситуация со сбросом снега с моста в реку в городе длится больше недели. Впервые грязь на реке горожане заметили еще во вторник,