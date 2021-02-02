Дорожники почистили Октябрьский мост — теперь под ним полоса грязи. Смотрим фото

В Новосибирске часть грязи после уборки снега упала в русло Оби
Во вторник,
— Вид с Михайловской набережной на Обь, где хорошо видно, как дорожники почистили мост и весь снег с грязью, песком и примесями соли и «Бионорда» попадает в русло реки. Куда смотрят экологи и администрация? — написала в редакцию читательница.
На присланных фотографиях видно, что под мостом по всей протяженности появилась грязная полоса.
Журналист НГС направила запрос в мэрию города с просьбой уточнить, будет ли убрана грязь из русла реки. А также — следит ли администрация за тем, чтобы смеси, которыми посыпают дороги зимой, не попадали в Обь.
В минувшие выходные после продолжительного снегопада власти анонсировали ночную уборку снега в Новосибирске. Фоторепортаж о том, как она прошла, можно посмотреть здесь.