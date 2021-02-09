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«Зачем вывозить — можно сразу в речку»: на видео попало, как погрузчик скидывает снег с Коммунального моста в Обь

На прошлой неделе жители города уже видели грязную полосу на льду под мостом

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Трактор работал поздно вечером

Трактор работал поздно вечером

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В Новосибирске погрузчик скинул грязный снег с Коммунального моста в Обь

В Новосибирске на видео попало, как погрузчик при уборке снега на Октябрьском мосту сбрасывал его в реку.

— Берем, значит, и в речку с моста — конечно, зачем КАМАЗы вывозить. Когда можно сразу вот в речку всё, что накопилось за всю зиму скинуть, и нормально. И с экологией все хорошо будет, правильно. Вот красавчик, — возмутился подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», который записал ролик.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, допустима ли такая уборка снега и понесет ли исполнитель наказание за происшествие. Редакция также обратилась с вопросом к Министерству природных ресурсов НСО.

Грязь на реке горожане заметили еще во вторник, 2 февраля, на льду в русле Оби растянулась черная полоса, которая появилась после уборки снега на Октябрьском мосту.

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уборка снега
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