«Зачем вывозить — можно сразу в речку»: на видео попало, как погрузчик скидывает снег с Коммунального моста в Обь

В Новосибирске погрузчик скинул грязный снег с Коммунального моста в Обь
В Новосибирске на видео попало, как погрузчик при уборке снега на Октябрьском мосту сбрасывал его в реку.
— Берем, значит, и в речку с моста — конечно, зачем КАМАЗы вывозить. Когда можно сразу вот в речку всё, что накопилось за всю зиму скинуть, и нормально. И с экологией все хорошо будет, правильно. Вот красавчик, — возмутился подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», который записал ролик.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, допустима ли такая уборка снега и понесет ли исполнитель наказание за происшествие. Редакция также обратилась с вопросом к Министерству природных ресурсов НСО.
Грязь на реке горожане заметили еще во вторник, 2 февраля, на льду в русле Оби растянулась черная полоса, которая появилась после уборки снега на Октябрьском мосту.