Снова форс-мажор? На видео опять попала уборка Октябрьского моста, с которого снег скидывают в реку

В Новосибирске с Октябрьского моста снова скидывают в Обь грязный снег
В Новосибирске дорожники вновь скидывают грязный снег с Октябрьского моста в Обь — такая уборка вновь попала на видео одного из горожан.
На ролике видно, как техника непрерывно сбрасывает снег вниз.
С начала февраля подобная уборка снега уже попадала на видео и фото горожан. В мэрии Новосибирска назвали форс-мажором скидывание грязного снега в Обь.
— В условиях перепада температур — резкого перехода от положительных температур на отрицательные — дорожным учреждениям была поставлена задача очистить проезжую часть, максимально обеспечив безопасность движения на основных магистралях города. Находясь в ситуации форс-мажора, машинист дорожно-эксплуатационного учреждения, пытаясь ускорить процесс очистки тротуарной части Октябрьского моста, самовольно принял решение сбросить часть снега, — отвечали
Редакция отправила повторный запрос в мэрию с просьбой объяснить, почему принцип уборки снега с моста так и не поменялся.
В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что подобным вопросом должно заниматься Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора:
— Осуществление государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, не относится к полномочиям министерства.
Корреспондент НГС вновь обратилась в оба ведомства с вопросом — каким образом они будут реагировать на эту ситуацию.
Ситуация со сбросом снега с моста в реку в городе длится больше недели. Впервые грязь на реке горожане заметили еще во вторник,