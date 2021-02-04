Сколько стоит снег в Новосибирске? Рассматриваем любопытные картинки на тему уборки города

Новосибирск снова засыпает снегом. Несмотря на то что сложную погодную ситуацию прогнозировали синоптики, город снова оказался как будто бы не готов к обилию осадков: на дорогах образовались пробки, а в центре города — огромные сугробы. Но улицы Новосибирска все-таки чистят — как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.



Сколько снега вывезли



По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, всего с начала зимнего периода (с ноября) до конца прошлого года с главных дорог Новосибирска вывезли почти 452 тысячи кубометров снега. С дорог районного значения за тот же период — 75,5 тысячи кубометров.