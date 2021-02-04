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Сколько стоит снег в Новосибирске? Рассматриваем любопытные картинки на тему уборки города

А также выясняем, сколько техники есть у мэрии для борьбы с сугробами на дорогах

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Можно подумать, снег в городе золотой, поэтому его накапливают и так неохотно вывозят с улиц. Но мы сосчитали точно, во сколько бюджету Новосибирска обходится вывоз кубометра снега

Можно подумать, снег в городе золотой, поэтому его накапливают и так неохотно вывозят с улиц. Но мы сосчитали точно, во сколько бюджету Новосибирска обходится вывоз кубометра снега

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Стало известно, во сколько Новосибирску обходится вывоз кубометра снега

Новосибирск снова засыпает снегом. Несмотря на то что сложную погодную ситуацию прогнозировали синоптики, город снова оказался как будто бы не готов к обилию осадков: на дорогах образовались пробки, а в центре города — огромные сугробы. Но улицы Новосибирска все-таки чистят — как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.

Сколько снега вывезли

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, всего с начала зимнего периода (с ноября) до конца прошлого года с главных дорог Новосибирска вывезли почти 452 тысячи кубометров снега. С дорог районного значения за тот же период — 75,5 тысячи кубометров.

Если объем вывезенного за ноябрь-январь снега представить в форме куба, то получится вот такая конструкция. Ее высота — более 90 метров (даже выше, чем дом-«бэтмен»)

Если объем вывезенного за ноябрь-январь снега представить в форме куба, то получится вот такая конструкция. Ее высота — более 90 метров (даже выше, чем дом-«бэтмен»)

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Цифры за январь этого года куда скромнее — возможно, дело в сильных морозах, из-за которых было почти невозможно воспользоваться снегоуборочной техникой. Так, за первый месяц 2021 года со всех дорог и магистралей города вывезли более 298 кубометров снега.

Сколько стоит вывоз кубометра снега

В мэрии также уточнили, что расходы на зимнее содержание дорожно-эксплуатационными учреждениями составили почти 431 миллион рублей (данные за ноябрь-декабрь 2020 года).

Таким образом, на вывоз одного кубометра снега за этот период было потрачено 817 рублей.

Демонстрируем эти цифры наглядно

Демонстрируем эти цифры наглядно

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Какая техника для уборки снега есть в городе

В первый месяц зимы на дороги города ежедневно выходило в среднем 480 единиц техники. Это немного меньше, чем было прошлой зимой — тогда главные дороги города очищали 495 единиц зимней техники.

В числе техники, которая используется, снегопогрузчики, самосвалы, шнекороторы, бульдозеры, зимне-подметальные машины, пескоразбрасыватели, автогрейдеры и другие.

— Кроме техники, в содержании дорог и их элементов в этот период было задействовано от 110 до 220 рабочих ДЭУ, ГЦОДД и «Гормоста» ежедневно, — отметили в пресс-центре мэрии.

Однако и этого количества рабочих было недостаточно — дефицит кадров в среднем составляет порядка 23,2%.

В прошлом году мы узнали количество вывезенного за зиму снега и сравнили этот объем с объемом знаменитого Оперного театра. Взгляните, какая картина получилась.

В ближайшие дни снежная погода в город должна измениться. По прогнозам синоптиков, к нам приближается оттепель.

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