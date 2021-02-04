Сколько стоит снег в Новосибирске? Рассматриваем любопытные картинки на тему уборки города

Стало известно, во сколько Новосибирску обходится вывоз кубометра снега
Новосибирск снова засыпает снегом. Несмотря на то что сложную погодную ситуацию прогнозировали синоптики, город снова оказался как будто бы не готов к обилию осадков: на дорогах образовались пробки, а в центре города — огромные сугробы. Но улицы Новосибирска все-таки чистят — как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.
Сколько снега вывезли
По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, всего с начала зимнего периода (с ноября) до конца прошлого года с главных дорог Новосибирска вывезли почти 452 тысячи кубометров снега. С дорог районного значения за тот же период — 75,5 тысячи кубометров.
Цифры за январь этого года куда скромнее — возможно, дело в сильных морозах, из-за которых было почти невозможно воспользоваться снегоуборочной техникой. Так, за первый месяц 2021 года со всех дорог и магистралей города вывезли более 298 кубометров снега.
Сколько стоит вывоз кубометра снега
В мэрии также уточнили, что расходы на зимнее содержание дорожно-эксплуатационными учреждениями составили почти 431 миллион рублей (данные за ноябрь-декабрь 2020 года).
Таким образом, на вывоз одного кубометра снега за этот период было потрачено 817 рублей.
Какая техника для уборки снега есть в городе
В первый месяц зимы на дороги города ежедневно выходило в среднем 480 единиц техники. Это немного меньше, чем было прошлой зимой — тогда главные дороги города очищали 495 единиц зимней техники.
В числе техники, которая используется, снегопогрузчики, самосвалы, шнекороторы, бульдозеры, зимне-подметальные машины, пескоразбрасыватели, автогрейдеры и другие.
— Кроме техники, в содержании дорог и их элементов в этот период было задействовано от 110 до 220 рабочих ДЭУ, ГЦОДД и «Гормоста» ежедневно, — отметили в пресс-центре мэрии.
Однако и этого количества рабочих было недостаточно — дефицит кадров в среднем составляет порядка
В прошлом году мы узнали количество вывезенного за зиму снега и сравнили этот объем с объемом знаменитого Оперного театра. Взгляните, какая картина получилась.
В ближайшие дни снежная погода в город должна измениться. По прогнозам синоптиков, к нам приближается оттепель.