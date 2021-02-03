Новосибирскую область ждет оттепель до +5 градусов

В Новосибирск пришли обильные снегопады. В мэрии предупредили, что сегодня в течение дня возможно ухудшение видимости до 500 метров. Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в городе и предупредили о приближении оттепели.



— Сейчас над нами проходит циклон с холодными фронтами, с порывистым ветром и осадками. Очередной циклон — более активный, чем сейчас, выйдет 7 числа и принесет аномальное потепление до оттепелей по области до 0... +5 °С . А затем на 8 и 9 число в тыл к нему зайдет холодная воздушная масса с северным затоком, с сильным ростом атмосферного давления, прекращением осадков и с понижением температуры ниже -20 градусов. Конец первой декады и начало следующей будет холодным, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.