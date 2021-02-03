Новосибирскую область ждет оттепель до +5 градусов

Следом за оттепелью новосибирцев ждут морозы ниже -20 градусов
В Новосибирск пришли обильные снегопады. В мэрии предупредили, что сегодня в течение дня возможно ухудшение видимости до 500 метров. Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в городе и предупредили о приближении оттепели.
— Сейчас над нами проходит циклон с холодными фронтами, с порывистым ветром и осадками. Очередной циклон — более активный, чем сейчас, выйдет 7 числа и принесет аномальное потепление до оттепелей по области до
4 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ночные температуры
5 февраля ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температуры опустятся до
6 февраля преимущественно без осадков. Ночью температуры
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