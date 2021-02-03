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Новосибирскую область ждет оттепель до +5 градусов

Также синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады

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К 5 февраля осадки в городе прекратятся

К 5 февраля осадки в городе прекратятся

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Следом за оттепелью новосибирцев ждут морозы ниже -20 градусов

В Новосибирск пришли обильные снегопады. В мэрии предупредили, что сегодня в течение дня возможно ухудшение видимости до 500 метров. Синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в городе и предупредили о приближении оттепели.

— Сейчас над нами проходит циклон с холодными фронтами, с порывистым ветром и осадками. Очередной циклон — более активный, чем сейчас, выйдет 7 числа и принесет аномальное потепление до оттепелей по области до 0... +5 °С. А затем на 8 и 9 число в тыл к нему зайдет холодная воздушная масса с северным затоком, с сильным ростом атмосферного давления, прекращением осадков и с понижением температуры ниже -20 градусов. Конец первой декады и начало следующей будет холодным, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

4 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ночные температуры -8... -10 градусов. Днем -6... -8 градусов, с небольшим понижением в течение дня. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек, днем 4-9 м/сек.


5 февраля ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температуры опустятся до -15... -17 градусов, в пригороде до -22 градусов. Днем -9... -11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.


6 февраля преимущественно без осадков. Ночью температуры -12... -14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 0... -2 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.

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Новосибирскзимапрогноз погоды
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