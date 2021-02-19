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«Там снега по пояс»: во дворе на Блюхера почистили крыши домов и завалили снегом проезды и парковку

Коммунальщики обещают убрать снег только завтра

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Пешеходные проходы вдоль прочистили, а вот проезды — нет

Пешеходные проходы вдоль прочистили, а вот проезды — нет

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В Новосибирске снегом с крыш завалили дворовые проезды и парковку

В пятницу, 19 февраля, коммунальные службы почистили крыши домов на улице Блюхера — счищенный снег заблокировал дворовые проезды и парковку.

— Утром работал по удаленке. В середине дня сбросили снег с крыши. Завалило весь преддомовой проезд, заблокирована парковка, — сообщил читатель НГС, житель дома Блюхера, 45 Дмитрий. — Такая же ситуация и у соседних домов. Проходы для пешеходов прочистили, а проезды для автомобилей — нет. Старшая по дому звонила в ЖЭУ еще днем, ей сказали, что убирать будут только завтра. Люди, кто с работы приехал, не могут заехать, а завтра тоже рабочий день — не смогут выехать те, у кого автомобили сейчас на парковке. Там снега по пояс, не пройти, не проехать.

Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий управляющей компании по ситуации.

Новосибирцы завалили редакцию НГС завалили жалобами на ужасную уборку снега — они уже устали отправлять гневные письма в городскую администрацию. Мы сделали подборку самых проблемных мест.

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коммуналкаснегуборка снега
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