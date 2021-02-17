Город превратился в сугроб: смотрим на 13 снимках, какие испытания Новосибирск подготовил для жителей

Новосибирск превратился в город-сугроб
В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными.
Новосибирцы снимают видео, в какие неприятные ситуации они попадали сегодня утром.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и снял сугробы, в которых утонул город.
По данным региональной навигационно-информационной системы, около 200 единиц снегоуборочной техники утром находилось на линии.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить число техники на дорогах города.
На днях в Новосибирске дорожники вновь скидывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь — такая уборка вновь попала на видео одного из горожан. На ролике видно, как техника непрерывно сбрасывает снег вниз.