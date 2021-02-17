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Город превратился в сугроб: смотрим на 13 снимках, какие испытания Новосибирск подготовил для жителей

Наш фотограф посмотрел, что происходит с утра на улицах города

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Передвижение по городу превратилось в испытание на выносливость

Передвижение по городу превратилось в испытание на выносливость

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Новосибирск превратился в город-сугроб

В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными.

Новосибирцы снимают видео, в какие неприятные ситуации они попадали сегодня утром.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и снял сугробы, в которых утонул город.

Пешеходом сегодня очень непросто&nbsp;

Пешеходом сегодня очень непросто 

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Снег мало вывозят

Снег мало вывозят

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Первомайский сквер убирают с самого утра

Первомайский сквер убирают с самого утра

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Сугробы даже на фонарях

Сугробы даже на фонарях

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С таких гор можно весело кататься

С таких гор можно весело кататься

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На крышах появилась внушительная шапка

На крышах появилась внушительная шапка

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Тротуары серьезно сузились

Тротуары серьезно сузились

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Как водителю выезжать теперь с парковки?

Как водителю выезжать теперь с парковки?

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Многие двухполосные дороги стали однополосными

Многие двухполосные дороги стали однополосными

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Состояние тротуара — испытание крепости ног горожан

Состояние тротуара — испытание крепости ног горожан

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На улице можно встретить немного дворников&nbsp;

На улице можно встретить немного дворников 

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Новосибирцы не отказываются в снегопад от прогулок

Новосибирцы не отказываются в снегопад от прогулок

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По данным региональной навигационно-информационной системы, около 200 единиц снегоуборочной техники утром находилось на линии.

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НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить число техники на дорогах города.

На днях в Новосибирске дорожники вновь скидывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь — такая уборка вновь попала на видео одного из горожан. На ролике видно, как техника непрерывно сбрасывает снег вниз.

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