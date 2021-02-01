Новосибирск закупит новую технику для уборки снега в центре города

Мэрия Новосибирска закупит новую снегоуборочную технику
Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска планирует закупить 14 комбинированных дорожных машин для уборки улиц. Информация об этом появилась на сайте гозакупок в понедельник, 1 февраля.
Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», которое отвечает за уборку дорог в центре города, должно получить десять универсальных погрузчиков с комплектом навесного оборудования и два погрузчика универсальных с бортовым поворотом, до 20 декабря 2021 года — снегопогрузчик лаповый, а до 20 января 2022 года — автогрейдер.
Общая стоимость снегоуборочной техники — 66 589 999 рублей. Средства на нее выделят из городского бюджета. Прием заявок на электронный аукцион продлится до 10 февраля.
Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк сообщил, сейчас у города есть 483 единицы снегоуборочной техники. Ночью работает 220–230 единиц, днем — 170–180. В этом году их работу затрудняют морозы ниже -30 градусов.
В декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что на обновление снегоуборочной техники готовы потратить 50 млн рублей. Их потратят на небольшие погрузчики.