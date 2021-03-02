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Как будто и не было: с пешеходного перехода у кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб

Теперь дорогу снова можно переходить по правилам

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Огромные сугробы выше человеческого роста убрали из центра Новосибирска

Огромные сугробы выше человеческого роста убрали из центра Новосибирска

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В Новосибирске с пешеходного перехода у «Победы» убрали огромный сугроб

В Новосибирске с пешеходного перехода на улице Ленина возле кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб, который был выше человеческого роста.

Горы снега лежали на переходе в выходные и в понедельник. Сейчас проход возле кинотеатра свободен, на фотографиях ниже можно сравнить место после уборки и до нее.

Из-за сугробов пешеходам было крайне проблематично переходить дорогу в этом месте<br>

Из-за сугробов пешеходам было крайне проблематично переходить дорогу в этом месте

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Такой сугроб лежал на переходе в выходные и в понедельник

Такой сугроб лежал на переходе в выходные и в понедельник

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По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, в ночь с 1 на 2 марта в Центральном округе вывоз и уборка снега производились на улице Серебренниковской, улице Гоголя, Красном проспекте, Вокзальной магистрали, улице Аэропорт и площади Калинина. Улица Ленина в этом списке не значится. Как сообщалось ранее, дорожники работали на Ленина в ночь с 25 на 26 февраля.

Но снег на тротуаре убрали не до конца

Но снег на тротуаре убрали не до конца

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни календарной весны: в ночное время еще ожидается похолодание до -20 градусов, а днем температура в городе поднимется до -3 градусов.

Мы решили узнать, где хуже всего убирают снег. Мы сравнили количество уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — две любопытные картинки смотрите здесь. Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.

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Новосибирскснегсугробы
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