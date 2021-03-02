Как будто и не было: с пешеходного перехода у кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб

В Новосибирске с пешеходного перехода у «Победы» убрали огромный сугроб
В Новосибирске с пешеходного перехода на улице Ленина возле кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб, который был выше человеческого роста.
Горы снега лежали на переходе в выходные и в понедельник. Сейчас проход возле кинотеатра свободен, на фотографиях ниже можно сравнить место после уборки и до нее.
По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, в ночь
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Мы решили узнать, где хуже всего убирают снег. Мы сравнили количество уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — две любопытные картинки смотрите здесь. Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.