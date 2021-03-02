Как будто и не было: с пешеходного перехода у кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб

В Новосибирске с пешеходного перехода на улице Ленина возле кинотеатра «Победа» убрали огромный сугроб, который был выше человеческого роста.

Горы снега лежали на переходе в выходные и в понедельник. Сейчас проход возле кинотеатра свободен, на фотографиях ниже можно сравнить место после уборки и до нее.