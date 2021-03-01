Последствия уборки: в Новосибирске завалили снегом пешеходный переход у кинотеатра «Победа»

В Новосибирске завалили снегом пешеходный переход у кинотеатра «Победа»
Пешеходный переход на улице Ленина оказался завален огромными сугробами — недавно на этой улице прошла уборка снега. Сугробы выше человеческого роста заметили в минувшие выходные. Горы снега расположились между зданиями на
По данным пресс-центра мэрии, уборка и вывоз снега дорожно-эксплуатационными учреждениями на улице Ленина проходили в ночь с 25 на
В кинотеатре «Победа» корреспонденту НГС уточнили, что происходит «плановый вывоз снега» после снежной зимы.
— Наверное, компания, которая этим занимается, как-то планирует уборку. Точнее не могу сказать про график уборки, — сообщил представитель кинотеатра Анна Огородникова.
Уборка снега в городе — одна из самых болезненных тем для новосибирцев этой зимой. Мы регулярно рассказываем о том, какие неприятности она доставляет как автомобилистам, так и прохожим. На прошлой неделе на улице
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора «ДЭУ-1» Алексея Лыкова и машиниста экскаватора за сброс грязного снега с Октябрьского моста в Обь. После наших публикаций управление Росприроднадзора начало административное расследование муниципального управления. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.