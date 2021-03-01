1 марта понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 74.44
eur 90.37
Тема дня9 изменений в законах с марта. Как будем жить?

Все новости

Все новости

Последствия уборки: в Новосибирске завалили снегом пешеходный переход у кинотеатра «Победа»

Так дорожники почистили проезжую часть на улице Ленина

284
9Обсудить

Поделиться

Пешеходам крайне проблематично перейти дорогу в этом месте

Пешеходам крайне проблематично перейти дорогу в этом месте

Поделиться

В Новосибирске завалили снегом пешеходный переход у кинотеатра «Победа»

Пешеходный переход на улице Ленина оказался завален огромными сугробами — недавно на этой улице прошла уборка снега. Сугробы выше человеческого роста заметили в минувшие выходные. Горы снега расположились между зданиями на Советской, 33 и Ленина, 7 (кинотеатр «Победа») на месте пешеходного перехода, ведущего к зданию на Ленина, 10.

По данным пресс-центра мэрии, дорожники работали на Ленина с 25 на <nobr class="_">26 февраля</nobr>

По данным пресс-центра мэрии, дорожники работали на Ленина с 25 на 26 февраля

Поделиться

По данным пресс-центра мэрии, уборка и вывоз снега дорожно-эксплуатационными учреждениями на улице Ленина проходили в ночь с 25 на 26 февраля. В списке улиц, запланированных к уборке сегодня днем, 1 марта, Ленина не значится. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить, кто отвечает за уборку снега.

В кинотеатре «Победа» корреспонденту НГС уточнили, что происходит «плановый вывоз снега» после снежной зимы.

— Наверное, компания, которая этим занимается, как-то планирует уборку. Точнее не могу сказать про график уборки, — сообщил представитель кинотеатра Анна Огородникова.

Уборка снега в городе — одна из самых болезненных тем для новосибирцев этой зимой. Мы регулярно рассказываем о том, какие неприятности она доставляет как автомобилистам, так и прохожим. На прошлой неделе на улице Советской, 8 после уборки дороги парковочный карман оказался примерно на 35 сантиметров выше асфальта. Вот видео, как автомобилист пытался безуспешно покинуть парковку.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора «ДЭУ-1» Алексея Лыкова и машиниста экскаватора за сброс грязного снега с Октябрьского моста в Обь. После наших публикаций управление Росприроднадзора начало административное расследование муниципального управления. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

снегуборка снега
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...