Последствия уборки: в Новосибирске завалили снегом пешеходный переход у кинотеатра «Победа»

В кинотеатре «Победа» корреспонденту НГС уточнили, что происходит «плановый вывоз снега» после снежной зимы.

— Наверное, компания, которая этим занимается, как-то планирует уборку. Точнее не могу сказать про график уборки, — сообщил представитель кинотеатра Анна Огородникова.

Уборка снега в городе — одна из самых болезненных тем для новосибирцев этой зимой. Мы регулярно рассказываем о том, какие неприятности она доставляет как автомобилистам, так и прохожим. На прошлой неделе на улице Советской, 8 после уборки дороги парковочный карман оказался примерно на 35 сантиметров выше асфальта. Вот видео, как автомобилист пытался безуспешно покинуть парковку.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора «ДЭУ-1» Алексея Лыкова и машиниста экскаватора за сброс грязного снега с Октябрьского моста в Обь. После наших публикаций управление Росприроднадзора начало административное расследование муниципального управления. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

