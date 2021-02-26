Мэрия Новосибирска наказала дорожников, которые сбрасывали грязный снег с моста в Обь

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора « ДЭУ-1 » Алексея Лыкова и машиниста экскаватора за сброс грязного снега с Октябрьского моста в Обь.



— Вывоз снега и льда с проезжей части автомобильной дороги по Октябрьскому мосту в городе Новосибирске осуществляется на специально оборудованную площадку для временного складирования снега по улице Воинской. В связи с допущенными фактами его сброса с моста в реку Обь к дисциплинарной ответственности (выговору) привлечены директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 » (далее — МКУ «ДЭУ-1») и машинист экскаватора, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

