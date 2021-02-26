Мэрия Новосибирска наказала дорожников, которые сбрасывали грязный снег с моста в Обь

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора «
— Вывоз снега и льда с проезжей части автомобильной дороги по Октябрьскому мосту в городе Новосибирске осуществляется на специально оборудованную площадку для временного складирования снега по улице Воинской. В связи с допущенными фактами его сброса с моста в реку Обь к дисциплинарной ответственности (выговору) привлечены директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное
На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла ситуацию со сбросом снега в начале февраля форс-мажором, а затем объяснение изменилось — происходящее стали называть «вынужденной мерой». Также в мэрии утверждали, что сброшенный снег для реки не опасен.
После публикаций НГС Сибирское управление Росприроднадзора начало административное расследование против МКУ «
— После публикации кадров сброса снега экскаватором в Обь мной на совещании было дано строгое указание. Во-первых, разобраться и наказать виновных. Во-вторых, навести порядок с тем, чтобы подобных рецидивов больше не было. Реку Обь нужно беречь. Да, это дороже — снег вывозить, но нужно это делать. Снег грязный, он содержит в себе много тяжелых элементов, поэтому утилизация предусматривает его вывоз. Технология должна соблюдаться, — рассказал мэр.
Ситуация со сбросом снега с моста в реку в Новосибирске длится около месяца. Впервые грязь на реке горожане заметили еще