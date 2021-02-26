26 февраля пятница
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 5/10
usd 73.47
eur 89.50
Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

Все новости

Все новости

Мэрия Новосибирска наказала дорожников, которые сбрасывали грязный снег с моста в Обь

Снег и лед они должны были свозить на специальную площадку

1 191
50Обсудить

Поделиться

На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты

На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты

Поделиться

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска привлек к ответственности директора «ДЭУ-1» Алексея Лыкова и машиниста экскаватора за сброс грязного снега с Октябрьского моста в Обь.

— Вывоз снега и льда с проезжей части автомобильной дороги по Октябрьскому мосту в городе Новосибирске осуществляется на специально оборудованную площадку для временного складирования снега по улице Воинской. В связи с допущенными фактами его сброса с моста в реку Обь к дисциплинарной ответственности (выговору) привлечены директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» (далее — МКУ «ДЭУ-1») и машинист экскаватора, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла ситуацию со сбросом снега в начале февраля форс-мажором, а затем объяснение изменилось — происходящее стали называть «вынужденной мерой». Также в мэрии утверждали, что сброшенный снег для реки не опасен.

После публикаций НГС Сибирское управление Росприроднадзора начало административное расследование против МКУ «ДЭУ № 1». Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

— После публикации кадров сброса снега экскаватором в Обь мной на совещании было дано строгое указание. Во-первых, разобраться и наказать виновных. Во-вторых, навести порядок с тем, чтобы подобных рецидивов больше не было. Реку Обь нужно беречь. Да, это дороже — снег вывозить, но нужно это делать. Снег грязный, он содержит в себе много тяжелых элементов, поэтому утилизация предусматривает его вывоз. Технология должна соблюдаться, — рассказал мэр.

Ситуация со сбросом снега с моста в реку в Новосибирске длится около месяца. Впервые грязь на реке горожане заметили еще 2 февраля. На льду в русле Оби растянулась черная полоса, которая появилась после уборки снега на Октябрьском мосту. 16 февраля на видео попало, как именно сбрасывался снег.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский мостРосприроднадзормэрия Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (50)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...